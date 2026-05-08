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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年5月GW特別企画】サラリーマン最強節税術 目指せ年間14万円節税」を公開した。源泉徴収されるため節税が難しいとされるサラリーマンに向け、各種「控除」とポイント活動（ポイ活）をフル活用し、年間14万円の節税を目指すための具体的なノウハウを提示している。



動画ではまず、控除の仕組みとして「所得控除」と「税額控除」の違いを解説。その上で、サラリーマンが現実的に活用できる強力な節税策として「小規模企業共済等掛金控除（iDeCo）」「生命保険料控除」「寄附金控除（ふるさと納税）」の3つを挙げている。



特に強力な手段として紹介されたのがiDeCoである。年収500万円（所得税率20％）のモデルケースで月額2.3万円を拠出した場合、年間8万2800円の節税になると試算。さらに、2026年12月に予定されている法改正で、企業年金のあるサラリーマンの拠出上限額が月額6.2万円に拡充される点に触れ、年間22万3200円もの大幅な節税になるとそのインパクトの大きさを語った。



また、生命保険料控除の枠を埋める手法として、元本割れしない貯蓄型保険の活用を提案している。クレジットカードでチャージした電子マネーで保険料を支払うことで、ポイント還元と節税の恩恵を同時に受ける実践的な裏技を披露。「明治安田生命 じぶんの積立」や「第一生命 ステップジャンプ」などの具体的な商品名を挙げ、そのメリットとデメリットを比較した。さらに、寄附金控除であるふるさと納税についても、楽天市場やふるなびなど、利用するポータルサイトごとの還元率の違いやキャンペーンの活用法を詳しく解説している。



一連の解説を通じて、基本的な労働収入だけでなく、ポイ活と節税を組み合わせた「基礎的収支の黒字化」の重要性を強調。確定申告というハードルを乗り越えれば、サラリーマンでも確実な資産形成が可能だと示す内容となっている。