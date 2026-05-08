【ファミマ】5月5日から「紅茶花伝」「ミニわかめらーめん」などの無料券もらえるよ！ホットスナックまとめ買いで値引きも。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年4月28日にスタートしたキャンペーンを紹介します。

「アリナミンナイトリカバー」の無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月5日から実施しているキャンペーンは、3つあります。

1個目の対象商品は、アサヒ「ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア」（500ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」（440ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

3つめの対象商品は、ファミマル「来来亭 背脂しょうゆラーメン」。

1個購入すると、エースコック「ミニわかめラーメン ごま・しょうゆ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月12日7時から18日まで。

ファミペイアプリで配信中のクーポンも

【揚げ物・お惣菜まとめ買いで50円引き】

5月5日から18日までの期間、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜を2個購入するごとに次回使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は5月5日7時から25日まで。

【オイコスプロテインドリンク60円引き】

5月5日から18日までの期間、ダノン「オイコス プロテインドリンク」の「カフェラテ風味」「PRO リッチバニラ風味」のどちらか1個に使える60円引きファミペイクーポンを配信しています。

【たらみ30円引き】

5月5日から25日までの期間、たらみ「体脂肪を減らす蒟蒻ゼリー 0Kcal ゴールドキウイ」「つぶつぶみかん果肉入りゼリー」「コリッコリナタデココ入り シャインマスカットゼリー」のいずれか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

【ユンケル200円引き】

5月5日から6月1日までの期間、「ユンケルローヤルV3」に使える200円引きファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ