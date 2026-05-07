上野の矯正歯科が突然“閉院”　院長体調不良で連絡取れず「まだ娘の歯にセメントが…」治療途中の患者困惑

東京・上野駅近くの矯正歯科医院が突如閉院状態となり、治療途中の患者らに不安と混乱が広がっている。院長の体調不良を理由に診療が停止されたまま、十分な説明や返金対応もなされていないとの声が相次ぐ。

何が？突然、矯正歯科医院が閉院

ピンクのカーペットにオフホワイトの診療台が並ぶ矯正歯科医院、現在は一変して、殺風景なコンクリートがむき出しの状態になっていた。

矯正歯科医院が突如、閉院状態となり、患者や関係者が戸惑っている。

「イット！」は実際に治療を受けていた患者らを取材した。

子どもを通院させていた男性：

まだ治療中で…、おわびもないわけで、まいった。

治療を受けていた女性：

計8万円ぐらい“泣き寝入り”状態。

患者へ十分な説明がされぬまま、閉院状態となったのは、JR上野駅近くのビルにあった歯列矯正の専門医院。

この矯正歯科のホームページによると開業は1991年。

院長が独自で編み出したという矯正方法を取り入れていた。

患者などによると、2025年の9月ごろまでは通常どおり診療が行われていたものの、2025年10月ごろから院長の体調不良を理由に予約をキャンセルする連絡が相次いだ。

しばらくすると電話が通じない状態となったうえ、医院の玄関扉には「患者様へ 現在、院長の体調が大変悪く診療できない状態です。本当に申し訳ございません。今後の対応を個々にご連絡させていただきます」といったメッセージが貼られていたという。

また、この医院で治療できないため、別の医院で処置を受けた場合も治療費について対応するとしている。

「どうすればいいのか…」患者たちも困惑

この医院に12年ほど通っていたという女性が異変に気付いたのは2026年3月だという。

治療を受けていた女性：

そろそろ予約を取ろうと電話をしたらつながらなくて、ネットで調べたら（クチコミで）『ああ今、やばいことになっている』ということに初めて気づいた。最初に治療費60万円ぐらい払って、その後3年ぐらい、通院の都度5000円ぐらい払っていた。

さらに女性は「（生活に支障はないが）奥歯が倒れた状態のままで、気づかないところで支障があったりするかな。院長本人と連絡取れない限り、何も動けない」と話した。

この女性は、治療開始から3年目辺りで今後支払いは不要と言われたため、支払った金額は合計80万円程度だったとしている。

子どもの歯列矯正を2年ほど前から始めたという男性は、中途半端な状態で治療が中断していることに困惑している。

子どもを通院させていた男性：

（治療代は）最初におそらく60万円くらいで、毎月5000円（支払ったの）が2年です。それこそまだ娘の歯には（治療用の）セメントがついているので、それのケアをどうすればいいのか。何のアドバイスもおわびもないわけで…。払ったお金は返していただきたいです。

管轄する東京・台東区の保健所には、この矯正歯科に対する苦情や相談が7日までに44件寄せられていたという。

また4月上旬、医療法に基づき立ち入り検査を行ったところ、治療器具やカルテなどもない状態だったため、廃業と判断したということだ。

なぜ、突然閉院状態となったのだろうか。

矯正歯科が入っていたビルの関係者によると…。

ビル所有者の関係者：

（院長が）倒れられて歩ける状況じゃないというのを聞いたのが年明け。解約届出たのも（今年）1月からなんで…。患者さんの評判も良くて、特に（家賃の）支払いも遅れることなくきていた。先生が病気で倒れられて、急に…、って形で我々は思っています。

保健所は患者らに対し、金銭面などについては最寄りの消費者センターに、また今後の矯正治療については別の専門医へ相談して欲しいとしている。

（「イット！」5月7日放送より）