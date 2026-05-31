介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答のあった、関東地方在住、46歳男性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：司書年齢・性別：46歳・男性同居家族構成：本人のみ居住地域：関東地方職業：私設図書室の管理世帯の月の