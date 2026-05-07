●あす8日(金)の午前中はにわか雨の可能性。午後は青空が復活

●週末からしばらく安定した空模様。「夏日」続出で暑さはさらにレベルアップ

●夏本番を前に、一度エアコンの動作確認を



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きょう7日(木)も県内は晴れのエリアに覆われていますが、朝鮮半島付には少々まとまりのある雲が控えています。





この雲が今夜から県内に流れ込む予想です。

あす8日(金)の午前中は雲に厚みが増し、僅かではありますがところどころでにわか雨の可能性があります。

ただし午後になるほどまとまった雲は東へ遠ざかり、西日本周辺は再びすっきりと晴れてくる見込みです。





さらに週末からしばらく大きな天気の崩れはなく、日ざしタップリの日が続く見通しです。

その分、気温は高く特に来週は最高気温が25度を超える「夏日」が続出するなど、暑さのレベルがまたもう一段階上がると見込んでいます。

これから夏の暑さが本格化する前に、ぜひ確認をしていただきたいことがあります。





それがエアコンの動作確認です。

この時期に行っておきたいエアコンのメンテナンスは



・フィルターや室外機の周りの掃除

・エアコンの温度を一番低く設定、また風の強さも最大にして10分間運転。部屋の中が十分に冷えるかどうかの確認

・さらに30分間運転し続けてみて、水漏れや異音・異臭がないかの確認



以上の3点です。



真夏にエアコンが故障すると、修理に数週間も掛かることもあるので、この先の晴れ間を利用しながら早めの点検を行っていただければと思います。





あす8日(金)は朝から厚い雲に覆われるでしょう。

午前中はところどころでにわか雨の心配があるものの、雨の量はごくわずかにとどまると見込んでいます。

念のため折り畳み傘があると安心です。



午後になると青空が復活。

日中の最高気温はだいたい22度前後で、概ねこの時期らしい暖かさとなりそうです。





紫外線情報です。

午後は日ざしとともに、各地で紫外線が強くなる予想です。

油断せずに対策を行いましょう。





週末からはしばらく晴れの日が続く見通しです。最高気温も25度を超える「夏日」続出。さらに暑さのレベルが上がる予想です。

今のうちからこまめな水分補給を心掛けるなど、夏本番に向けて対策を行ってください。



一方、朝は気温低めの日が度々やってくる見込みで、特に10日(日)は一桁台の冷え込みとなりそうです。

朝と日中との寒暖差が非常に大きくなるので、体調管理もしっかり行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）