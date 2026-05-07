海を走る謎の道路 その正体は“現役の漁業道路”

熊本県宇土市の有明海沿いにある「長部田海床路（ながべた かいしょうろ）」は、海へ向かって約1kmにわたり一直線に伸びる道路です。満潮時には道路部分が海面下に沈み、道路脇の電柱だけが海上に並ぶ不思議な光景が広がります。その姿から「海に消える道路」「海の上を走る一本道」としてSNSや写真愛好家の間で話題となり、現在では熊本県で有数の観光地ともなっています。

【写真】えっ…これが「海に消える道路」驚愕の全貌です

しかし、ここは観光用に造られたものではなく、地元産業を支える産業用の道路であり、実際に現在も使われています。

この長部田海床路は、地元漁業者の作業道路として1979年に建設されました。路面は海水に耐えられるようアスファルトではなくコンクリートで作られています。沖合側の道路先端部は開けた場所となっており、漁船への資材搬入や荷揚げに使われるスペースとして利用されています。

道路に沿って並ぶ24本の電柱は、夜間照明として機能するだけでなく、電柱自体が満潮時に海没した道路の位置を示す標識にもなっています。

海没道路はなぜ作られた？

有明海は日本最大級の干満差を持つ海域として知られ、この地域も最大で5mもの潮位差が生じます。道路のある宇土市の岸壁は遠浅の海のため、干潮時になると海底が見える状態となり、船で岸に接岸することができなくなります。



道路の入り口脇に掲げられた看板。一般車両の通行禁止と、漁業関係者の妨げとなる行為の控えを呼びかけている（布留川 司撮影）。



しかし、この道路と沖合側の荷揚げスペースがあることで、干潮時でも漁を行なうことが可能となるのです。この地域では海苔、アサリ、ハマグリが水揚げされており、その漁業にとってこの長部田海床路は必要不可欠な道路なのです。

この道路は現在も地元漁業に利用されているため、漁業者優先道路に指定されています。一般人が車を乗り入れて通行するのは禁止されており、利用できるのは漁業関係者が業務で使う軽トラックや作業車だけです。一般人の立ち入り自体は制限されておらず、徒歩で道路の先端部まで行くことはできますが、漁業関係者の妨げになる行為は控えるように看板で呼びかけられています。

道路自体は漁業関係者の利用が優先されますが、その一方で、この場所の独特の景観は観光資源としても有効活用されており、道路の海岸側の地域は「住吉海岸公園（海洋公園）」として整備されています。

なお、公園内には「OKAGESAMA MOBA」というカフェ兼ショップが営業しています。ここでは海苔や海藻製品を扱っており、宇土市で獲れた海苔を使ったものも購入することができます。

海面に浮き沈みする道路は、干潮と満潮でその風景は様変わりし、時間帯ごとに様々な風景を楽しませてくれます。特に海に沈む夕暮れ時には、有明海の海面に映る夕日と電柱のシルエットが幻想的な風景を生み出し、熊本県内でも有数の絶景ドライブスポットとして人気を集めています。