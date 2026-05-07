老舗ジグソーパズルメーカー「やのまん」から、2026年3月よりTVアニメの放送がスタートした「春夏秋冬代行者 春の舞」のジグソーパズルが登場。

原作・暁佳奈×製作・WIT STUDIOが贈る四季の物語より、舞散る桜と春の代行者の世界を描いた春ビジュアルが、1000ピースのジグソーパズルになって発売されています！

やのまん「春夏秋冬代行者 春の舞」

発売日：2026年4月下旬

価格：3,850円(税込)

ピース数：1000ピース

パズル完成サイズ：50×75cm ※フレームは別売りです

販売店舗：全国のホビーショップ・家電量販店・公式ECサイト

やのまんから、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』の春ビジュアルを採用した、1000ピースジグソーパズルが登場。

シリーズ累計部数80万部を超えた四季の物語『春夏秋冬代行者 春の舞』がTVアニメ化し、2026年3月より放送をスタート。

原作は『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の暁佳奈、製作は『進撃の巨人』や『SPY×FAMILY』を手掛ける「WIT STUDIO」という注目の作品です！

四季の神々から与えられた特別な力を使い、各地に季節を巡らせている「四季の代行者」

しかし、春の代行者「花葉雛菊」が行方不明になってから10年間、この国の季節は春だけが消え去ったままになっていました。

春の護衛官「姫鷹さくら」は10年間、主を必死に探し続けていましたが、ある日突然「花葉雛菊」が帰ってきたことで物語は動き出すことに！

雛菊とさくらの、春を届ける旅が始まります。

そんな、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』の、春の季節ビジュアルが美麗なジグソーパズルになりました☆

大迫力の1000ピースで、舞散る桜と春の代行者、想い合う季節をその手で紡ぐ世界観を組み立てて楽しめます！

また、完成したジグソーパズルを飾るフレームも、バリエーション豊かに展開。

ウッドフレームや

アルミフレームなど、素材違いでも展開されています。

「春夏秋冬代行者 春の舞」のジグソーパズルには、ヴィンテージフレームシリーズもオススメです☆

1000ピースのジグソーパズルで楽しむ、TVアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』の春ビジュアル。

やのまん「春夏秋冬代行者 春の舞」は、2026年4月下旬より、全国のホビーショップ・家電量販店・公式ECサイトにて発売です！

©暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社

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