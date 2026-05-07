エムケー精工<5906.T>は続急落している。前営業日１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３００億円（前期比０．７％増）、営業利益予想は２２億円（同１９．２％減）としており、大幅減益を嫌気した売りが出ている。中東情勢の緊迫化による原材料調達難やエネルギー価格の高騰など厳しい経営環境が続くと想定する。なお、期末一括配当予想は３円増配の１８円とした。



２６年３月期は売上高が前回予想の２９０億円から２９７億８８００万円（前の期比５．４％増）、営業利益は２３億円から２７億２３００万円（同３６．６％増）に上振れして着地した。モビリティ＆サービス事業の門型洗車機のほか、ライフ＆サポート事業の低温貯蔵庫や保冷米びつなどのコメ関連商品が堅調に推移した。



出所：MINKABU PRESS