ヒルトンは、「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」を4月1日に開業した。

建物は地上12階建て。客室は11タイプ全306室で、35平方メートルのゲストルームや専用バルコニー付きのデラックスルーム、102平方メートルのスイートルームなどを設ける。スイートルームは5タイプ全20室で、リビングとベッドルームを分けた設計とし、専用バルコニーを備える。

館内にはオールデイダイニング「ザ・マーサンズ・ビーチハウス」、グリルレストラン「CHIIKII」、ルーフトップバー「サンベアデイクラブ」、ピクニックスペース、インフィニティプール、スパ、キッズクラブ、24時間利用可能なフィットネスセンターを備える。食事は宮古島や沖縄の食材を使ったメニューを中心に提供する。

隣接地には、三菱地所と鹿島建設が商業施設「Yard miyakojima」を同日に開業し、複数のショップやレストランと屋上サンセットテラスを設ける。

開業を記念し、4月1日から6月30日までヒルトン・オナーズ会員を対象に、3連泊以上で1泊につき1,000オナーズポイントを付与するキャンペーンを行う。

アクセスは、宮古空港から車で約15分、下地島空港から車で約25分。