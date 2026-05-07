山田二千華の才能とは

女子バレーボール日本代表の山田二千華が披露した意外な才能が絶賛されている。4日にバンテリンドームナゴヤで始球式に登場。完璧投球の舞台裏、26歳の練習がファンの視線を集めている。

マウンドに上がった山田は、所属するNECのノースリーブのユニホームを着て投球。184センチの長身から投じられたボールは、ノーバウンドで捕手のミットに収まった。完璧なストライク投球。場内からは拍手と歓声が上がった。

NEC公式YouTubeチャンネルは5日、舞台裏映像を公開。始球式の前に投球練習をした山田は、「バチンッ！ バチンッ！」と勢いのある球を投げ周囲から驚きの声が上がった。本番でも見事な投球。戻ってくると「投げてた時の記憶ない」と笑い、客席からの歓声も「聞こえない」と明かしていた。

投げるだけでなく、返球を軽々とキャッチする練習中の姿にファンは驚き。「投げる方もそうだけど、キャッチングも本当に未経験者なのか？と思うレベルですね」「センスしか感じられない」とのコメントが寄せられた他、「モデルのようにすらっとして美しくかっこよいです」「連敗のドラゴンズの救世主になりました。伝説が始まるかも…」「スタイル良くて素敵」「マウンド上の立ち姿も映えています」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）