4人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・長屋晴子（30）が5日深夜放送のテレビ東京「紙とさまぁ〜ず」（火曜後11・35）に“紙ゲスト”として出演。番組MCの元日向坂46で女優の齊藤京子（28）の意外な一面を明かした。

ゲストは出演せず、アンケートの回答をもとにトークをする番組。

齊藤は長屋とは「私が家に遊びに行ったり、一緒にご飯を食べに行ったり」という仲だと語った。

長屋はまず「私服にあまり色がない。白、黒、ベージュのイメージです」と答えた。それを聞いた齊藤は「そんな風に思われていたの、びっくり！本当にそうなんですけど…。確かに黒、白、ベージュ、ブラウンの4色から選んでいて」と言いながらも「指摘されたこと一回もなかったんですけど。次はピンクとかで。そんな風に思われていたのが恥ずかしい」と語った。

また、「以前うちに来て一緒に料理をした際、生春巻きを一緒に作りました。全然包めていなくて可愛かったです。（今はめちゃくちゃ料理頑張ってるみたいで凄い）」という回答には「包めていなかったんですけど…。でも、めっちゃいい感じって言ってくれました」と説明していた。