台湾育ちの中間淳太が“本気”で手がけたガイドブックが発売！ 「僕と一緒に台湾を旅する気分で読んでみてほしい」

台湾にもルーツを持つ中間淳太さんが「ずっと念願だった」と語る『中間淳太の満福台湾ガイド』が発売された。店選びから構成、現地ロケまで、すべての工程に本人が深く関わり、本気で案内する一冊だ。本書のこだわりポイントや大好きだと語る台湾への想いをインタビューで掘り下げます。

大好きな台湾をみなさんにも好きになってほしいんです

「僕自身、旅をするときは必ずガイドブックを買って読み込むんです。パラパラめくった瞬間から旅が始まって、ページを折った“行きたい場所”がどんどん増えてワクワクが止まらなくなる。スマホでは味わえない、あの胸の高鳴りを感じてもらえる内容を目ざしました」

巻頭の「淳太的！ 台北の最好な過ごし方」では、朝・昼・夜のそれぞれのおすすめスポットを紹介。朝はローカル感あふれる市場で朝食を楽しみ、昼はお気に入りのショッピングスポットへ。夜は台湾名物の夜市で食べ歩き、大人の時間を過ごすバーへ…。まるで中間さんと一緒に台北の街を巡っているような臨場感が広がる。そして随所に、中間さん目線で綴られた台湾文化の紹介や幼少期の思い出話がちりばめられているのも、この本ならでは。

「小4から中3まで台湾で暮らした僕だからこそ伝えられる情報を、しっかり詰め込んでいます。たとえば、なじみの四川料理店や有名デパート、地元の人が通うチェーン店、故郷・天母の思い出のお店も登場します。観光地としてだけでなく、普段の空気も感じてほしかったんです」

さらに、現地で暮らす人々にリサーチした「今、話題の店」も網羅。後半には、台北の人気エリア別ガイドに加え、高雄・台南・台中へのショートトリップ案内も収録した。

「どのお店も超おすすめです！ 一度ではまわりきれない情報量なので、何度もリピートしてボロボロになるまで使ってほしい。台南はまだ僕も行けていないので、近いうちにこの本を持ってまわりたいです」

まだ一度も台湾に行ったことがない人にまず味わってほしいというのが、フルーツのおいしさ。本書では、台湾随一のパワースポット・龍山寺に近い老舗果物店を紹介する。

「マンゴー、パイナップル、グァバ…どれもほんとに絶品です。僕の大好物のスイカも、台湾産は甘さが濃厚で世界一だと思っています！」

今回の撮影で台湾各地を巡り、高雄のフォトジェニックな龍虎塔など、久しぶりの再訪で胸が熱くなる場所も多かったという。台北市東部の街、南港もそのひとつだ。

「台湾ジュニアとして初めて舞台に立ったのが、南港にあったライブハウスなんです。今につながる、僕の原点の場所。そのライブハウスの跡地にテレビ局ができていて、形を変えながら“エンタメ”が続いているのを見たとき、感慨深かったですね。僕の一番の目標は、台湾でWEST.のライブをすること。その夢を忘れずに進んでいきたいと、思いを新たにしました」

グループのなかで、「自分にしかできないこと」を追求してきたという中間さん。日本と台湾をつなぐ存在でありたいと、常々願ってきた。

「大好きな台湾をみなさんにも好きになってほしいんです。安くておいしいものがたくさんあって、やさしい人が多いです。このガイドブックをお供に旅をして素敵な思い出をつくってもらえたら」

中間淳太

なかま・じゅんた 7人グループ「WEST.」のメンバー。情報番組からバラエティまでさまざまな番組で活躍中。近年はクイズの強さでも注目され、『オールスター感謝祭'26春』（TBS系）では総合優勝に輝いた。

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『中間淳太の満福台湾ガイド』 協力・中間淳太（WEST.） 編・講談社

美食レストラン、B級グルメ、注目の台湾ブランドをはじめ、「夜市グルメチャート」や「淳太の台湾華語講座」など、面白くて役に立つ情報を凝縮。持ち歩きに便利なマップ付き。旅のガイド兼お守りがわりとしても。講談社 2200円