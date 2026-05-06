愛知県蒲郡市の竹島水族館では、深海生物の水槽に多くの家族連れの姿が！ゴールデンウィーク、世界最大のカニ「タカアシガニ」も大人気です。

【写真を見る】“二重価格”でも大人気! 市民500円 市外1200円 愛知･蒲郡市の竹島水族館 “超レア”な深海生物が3匹同時にやってきた!?

（来館者）

「タカアシガニ～！カニがいっぱい！」

「楽しい」

Q.どの生き物が好き？

「カニ。手が大きいのが好き」

「家族みんなで思い出を作るのに、生き物とふれあえる水族館がいいなと思って、竹島水族館にした」

外でも…プールを取り囲むように人・人・人！皆さんが見つめる先は…



（カピバラショー）

「最後まで応援よろしくお願いします！」

めめちゃん復帰！ゆる～い空気感が大人気

カピバラ・めめちゃんのステージです！めめちゃんは、出産と子育てでしばらくショーを休んでいましたが、4月末、待望の復帰。めめちゃんのゆる～い空気感が人気です。

（カピバラショー）

「めめちゃん、つまみ食いもいいけど、ここに輪くぐり置きたいな」

めめちゃん、つまみ食いしながらも「輪くぐり」に挑戦！

（来館者）

「最初はのんびりだったが、みんなが拍手してくれたとき、頑張って飛び越えたりくぐったりできていた」



Q.どの技がすごかった？

「立つところ」

さらに今、注目だというのが…

「世界で何例かしか見つかっていないのが、3匹一気に！」

（竹島水族館 深海魚担当 桃井駿介さん)

「イボサキワレテヅルモヅルは、竹島水族館の長い歴史の中で、初めてことし入った。深海のヒトデの仲間だが、世界で何例かしか見つかっていないのが、3匹一気に入って水槽の中で元気に暮らしている」

「イボサキワレテヅルモヅル」は、世界でも相当珍しい深海生物。それが同時に3匹もやってきたのです。さらに、サメ好きにはたまらないという「ヨロイザメ」を一目見ようと、全国からやって来る人も。

（竹島水族館 桃井さん)

「飼育方法が確立されていない生き物なので、この機会に目に焼き付けてほしい」

おととし10月から“二重価格”導入

1956年にオープンした竹島水族館は、おととし10月にリニューアル。そのとき「二重価格」の制度を導入しました。

蒲郡市以外に住む人の入館料は大人1200円。一方、蒲郡市民は500円のまま据え置いています。



（竹島水族館 桃井さん)

「リニューアルして敷地面積は2倍になり、新しい生き物も増えた。資材やエサ代の高騰も含めて、今後お客様に満足してもらう展示をつくるために価格を上げた。蒲郡市民に支えられて育ってきた施設なので、蒲郡の方が気軽に来られる場所にしたいという思いがあった」

値上がり分は展示を充実させるため、エサ代などに回しています。



（名古屋から）

「500円ですよね、蒲郡市民になろうかなと思うくらい。せっかく来たし、別にそんなに気にならない」

（竹島水族館 桃井さん）

「珍しい生き物も増やして、もっと楽しんでもらえるようにしたい」