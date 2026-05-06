最大12連休のゴールデンウィークですが…。

6日の振替休日が最後の休みという方も多いということもあり…。



（記者リポート）

「午後1時を過ぎた沼津港です。ゴールデンウィーク最終日ということですがそれでも多くの人が訪れています」



県内の行楽地では6日も多くの観光客が！

沼津港では駐車待ちの長い列ができ、その中には県外ナンバーも多くみられました。

みなさんのお目当ては・・・やはり新鮮な海の幸！！

こちらでは、豪快に海の幸を焼いて食べる「浜焼き」を楽しんでいました。





（神奈川からの観光客）「近いので海鮮を食べに来た。ゴールデンウィークは仕事があってきょうだけ休みなのでその中で楽しもうかなと」（東京からの観光客）「久しぶりに会った友人と食べるご飯は格別だなと」そして午前中から多くの観光客が訪れていたのは、全国的にも珍しい深海生物に特化した「沼津港深海水族館」。ここでも入口の裏まで続く長い～行列が！水族館によりますと2日からの連休中、入場するまで最大120分待ちもあったといいます。館内にはタカアシガニやダイオウグソクムシなど希少な深海生物100種類以上を展示。世界でここだけという、捕獲したままの姿で展示されている「冷凍シーラカンス」には、“生きた化石”を目の前に多くの人が足を止めていました。（沼津港深海水族館 佐藤慎一郎 館長）「水族館だと1日3000人が入っています。初日はそこまでではなかったが、 3日・4日・5日は特に集中的に人出が多かったです。港八十三番地自体はかなり好調で2025年より各店舗売上が伸びています」その“シーラカンス”にちなんだスイーツを味わえるのが、「沼津・みなと新鮮館」の中にある「しーらかんすCafe」。ここでは、シーラカンスの形をしたパンケーキなどが味わえ、中でも人気なのが「メンダコプリンアラモード」。プルプルと揺れる様子がSNS映えするとこれを目当てに来たという人も。（山梨から来た観光客）「このプルプルしたメンダコさんですよね。どうしても欲しかったんですよ食べたくて。なめらかで中でとろけるような感じでぷるぷるしてます」（しーらかんすCafe・矢島伸浩 店長）「ゴールデンウィーク後半は2日から過去最高のお客さんの 入りでした」一方、こちらは焼津市の子育て支援施設「ターントクルこども館」。ゴールデンウィークに合わせおもちゃや工作が楽しめる特別イベントが開催され、多くの家族連れでにぎわいました。大漁旗のもとで始まったのは木でできたマグロの解体ショー。本物さながらのマグロの解体にこどもたちも夢中に！（場内ノイズ）「よいしょ、よいしょ切れました～」さらに演劇が始まると子どもたちはくぎ付けに！（場内ノイズ）「焼津に行こうみんなで行こう音楽隊を作ろうよ～」歌を歌ったり体を動かしたりしながら楽しんでいました。（子ども①）「面白かった！」（岐阜から来た子ども）Qきょうはどうしてここに？「ディズニーランドまでの（道のり）」（東京から来た子ども）「楽しかったです。音楽隊の泥棒やってるの。明日から小学校なんです」6日は連休最終日ということで、県内からの人が多いようで…。（焼津市民 ）「焼津市内です。県外に行くのはおっくうで渋滞とか、最終日なのでここで落ち着こうかなと」（島田市民）「島田から来た。6日はここで一日遊ぼうかなと思ってます」（焼津市民）「あまり遠出ができないので子どもが楽しめるところに連れてってあげたいと思って」近場でゆっくり“安・近・短”で最後の休日を満喫していました。はままつフラワーパークで見ごろを迎えていたのは色鮮やかな「バラ」。園内には、およそ300品種1300株のバラが植えられています。（来園者親子）「においした？うんする。いい香りする」2026年は開花が早く、すでに見ごろを迎えていると言います。浜松市は音楽のまちとして知られていることから、音楽にまつわる名前のバラも多く来園者はお気に入りの名前を見つけながら散策を楽しんでいました。（神奈川からの来園者）「毎年すごいなと思う手入れもされ関心、感激する。立派ですね大きいのもある」（ 市内からの来園者）Q衣装のテーマは？「お姫様。初めてきて量が多くきれいに咲いていた」園によると、5月下旬まではきれいなバラが楽しめそうだということです。2026年は物価高や原油高の中で迎えたゴールデンウィーク。そこで、皆さんに聞いてみました「GWどう過ごしましたか？」（50代 夫婦）「県内で法多山、沼津港へ。5日間で5,6万くらい。ガソリンは2回ぐらい入れたから、（交通費）1万ぐらいですね」（50代女性）QGW何をした？「家族が集まって食事に行ったり愛知県の明治村に行った。ひつまぶし、お寿司食べたり5日は家族で焼肉をしたり、そういったふうな過ごし方をしました」（30代・8歳親子）QGW何をした？「おうちでバーベキューしたお肉食べた」（静岡市内20代夫婦）Qどちらに？「名古屋のアンパンマンミュージアム。誕生日ケーキを食べた」（40代父親 ・9歳女児 親子）「お茶をつくったお母さんとお姉ちゃんと。渋滞とかも感じなかったのんびり過ごしましたよ」みなさんはどんなゴールデンウィークでしたか？