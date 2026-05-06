「顔、変わった?」芸能界転向のフィギュア貴公子チャ・ジュンファン、新プロフィ写真公開

フィギュアスケート選手出身のチャ・ジュンファンの新しいプロフィール写真が、5月6日、所属事務所ファンタジオによって公開された。

新しいプロフィール写真の中でチャ・ジュンファンは、並外れたビジュアルといっそう深まった雰囲気を披露している。白いTシャツにジーンズを合わせたカジュアルなルックでは、彼ならではのみずみずしい魅力を放った。

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ベージュトーンのニットスタイリングで温かみを加えたチャ・ジュンファンは、カメラをしっとりとした眼差しで見つめ、ときめくような雰囲気を醸し出した。黒いニット姿では鋭いカリスマ性を見せ、成熟したギャップのある魅力を届けた。

眼差しだけでもそれぞれ異なるムードを完成させたチャ・ジュンファンは、グラビアを思わせるオーラで幅広いコンセプト消化力を証明した。今後の歩みにも期待が高まる。

(写真提供=ファンタジオ)

チャ・ジュンファンは最近、ファンタジオと専属契約を締結し、話題を集めた。

◇チャ・ジュンファン プロフィール

2001年10月21日生まれ。韓国・ソウル出身。身長178cm。趣味は音楽、映画鑑賞。韓国のバラエティ番組で東方神起のユンホと共演したこともある。その長身と甘いマスクから海外でも人気が高く、愛称は「ベイビージュン」「ジュンリエット」「チャーミングジュン」など。2022年北京冬季五輪では韓国男子フィギュア史上初となる5位入賞を果たした。ジュニア時代にはK-POPボーイズグループENHYPENのメンバー、ソンフンと同時期に活躍していたというエピソードも。2022年12月の『SBS歌謡大典』ではソンフンとのコラボステージを披露して注目を集めた。