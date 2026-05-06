けさ、福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスが絡む事故がありました。バスに乗っていた1人が死亡し、26人が重軽傷を負いました。現場から中継です。

【写真を見る】高校生乗せたマイクロバスがクッションドラムとガードレールに衝突 男子高校生が投げ出され死亡、26人けが 重軽傷も 福島・郡山市の磐越道上り線

事故からおよそ4時間が経ちましたが、現場はいまも通行止めとなっていて、警察による捜査も続いています。

事故があったのは、福島県郡山市熱海町の磐越道上り線で、午前7時半ごろ、高校生が乗るマイクロバスがクッションドラムに衝突しました。その後、マイクロバスはガードレールに衝突し、後続の車も相次いで追突しました。

近所の人

「8時10分前くらいに外に出たら、トラックの5メートルくらい前で人工呼吸（心肺蘇生）していた」

この事故で、バスに乗っていた男子高校生が車の外に投げ出され死亡しました。また、これまでに26人がけがをしていて、重傷者も複数いるということです。

現場はゆるやかな右カーブの下り坂で、バスには高校生など20人以上が乗っていたとみられています。

また、事故の影響で、磐越道では通行止めがいまも続いています。