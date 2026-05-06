【写真40枚超】5月10日まで赤坂で″初夏のイルミネーション″開催中。ME:I登壇の点灯式をレポート

東京・赤坂の「赤坂Bizタワー仲通り」で、"初夏のイルミネーション"が開催中。

2026年5月10日まで、7人組ガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」の楽曲「Best Match」にのせたイルミネーションが楽しめます。

メンバーカラーで彩る特別仕様の演出

NTTドコモ主催の「ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I」は、ME:Iがデビュー2周年を迎えた4月17日から開催中です。メンバーカラーで彩る特別仕様の演出で、エリア内には、メンバーのサインが描かれた「光り輝くハートのモニュメント」を設置しています。

ME:Iはドコモの最新AI フォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」のTVCMに出演中で、17日に開催された点灯式では同機種での撮影をME:Iのメンバーが楽しんだほか、タイアップ楽曲「Best Match」のダンスパフォーマンス、モニュメントへのサインが行われました。

リーダーのMOMONAさんは今の気持ち、抱負を聞かれると

「2年間ここまであっという間だったんですけども、（今があるのは）今日もたくさん支えてくださっている多くの関係者の皆様と、多くのYOU:ME（ユーミー、ファンの愛称）のみなさんのおかげだと思っていますこれからもME:Iらしいありのままの姿をお見せしながら、YOU:MEのみんなとたくさんたくさん、素敵な思い出を作りながら精一杯歩んでいきたいと思います。これからも宜しくお願いいたします」

とコメントしました。

イルミネーションの点灯は1日に6回あり、各日19時、19時30分、20時、20時30分、21時、21時30分からです。

期間中に赤坂に行く人は光と音のコラボレーションを楽しんで。

ME:I点灯式の写真を大公開！

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）