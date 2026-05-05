映画『スーパーマリオ』第2弾、全世界で9億ドルに迫る大ヒット 宮野真守「マンマ・ミーア！」
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台あいさつが5日、都内で行われ、アンバサダーの西野七瀬、チョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパJr.役）、竹内栄治（フォックス・マクラウド役）が一堂に会した。
【写真】宮野真守、HIKAKIN、西野七瀬ら登場
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。日本では24日に公開されると、オープニング3日間の興行成績が16億109万3600円を記録し、初登場No,1の大ヒットスタートを切った。
イベントでは、全世界での累計興行成績が8億9422万3935ドル（約1404億2600万円）と記録的な大ヒットとなったことが発表された。
宮野は「マンマ・ミーアですよ！」とびっくりし、「前作もすごかったからどうなるのか緊張してたんです」と告白。そんな中、再び世界的大ヒットとなり「それだけヒットする映画に携われていることが幸せですし、マリオの力を感じました。世界で愛されている作品で、それが日本から生まれていることが誇らしいです」と胸を張って喜びを語った。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。日本では24日に公開されると、オープニング3日間の興行成績が16億109万3600円を記録し、初登場No,1の大ヒットスタートを切った。
イベントでは、全世界での累計興行成績が8億9422万3935ドル（約1404億2600万円）と記録的な大ヒットとなったことが発表された。
宮野は「マンマ・ミーアですよ！」とびっくりし、「前作もすごかったからどうなるのか緊張してたんです」と告白。そんな中、再び世界的大ヒットとなり「それだけヒットする映画に携われていることが幸せですし、マリオの力を感じました。世界で愛されている作品で、それが日本から生まれていることが誇らしいです」と胸を張って喜びを語った。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。