実用性を高めた新型「bZ4Xツーリング」への反響は？

2026年2月25日に、トヨタから新たなバッテリーEV（BEV）である「bZ4Xツーリング」が発売されました。

このモデルは、既存の「bZ4X」が持つ基本性能を活かしつつ、日常やレジャーでの利便性を追求した一台です。

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販売店にはどのような反響が寄せられてるのでしょうか。

bZ4Xツーリングは、BEVをより身近な選択肢にするために開発されました。

近年、BEVにおいてもアウトドアや家族旅行を楽しむための高い収納力を求める需要が高まっており、これに応える形でステーションワゴンとSUVを融合させたモデルとして誕生しています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mmです。

エクステリアは、ブラック基調のLEDリヤコンビネーションランプや大型ルーフレール、スキッドプレートなどを採用。アクティブな印象を与えるスタイリングとなっています。

最大の特徴である荷室は、VDA法による測定で619リットルという大容量を確保しました。これはbZ4Xと比較して約1.4倍の広さであり、9.5インチのゴルフバッグを4個収納することが可能です。

パワートレインは交流同期電動機（2XM）を採用。リチウムイオンバッテリーとの組み合わせにより、4WDモデルでは最高出力280kW（380ps）を実現しています。

駆動方式は、前輪駆動のFWDモデルと、前後独立モーターの4WDモデルを設定。0-100km／h加速は4.5秒（4WD車）という高い瞬発力が備えられています。

航続距離はWLTCモードで最大734km（FWD車）を実現。さらに、急速充電前にバッテリー温度を最適化する「バッテリープレコンディショニング」の採用により、マイナス10度の低気温下でも約28分で10%から80％までの急速充電が可能となっています。

安全面も、最新の「Toyota Safety Sense」を標準装備。衝突被害軽減ブレーキや、操舵支援を行うプロアクティブドライビングアシストが統合された最先端の安全装備が供えられています。

それでは、今回発表されたbZ4Xツーリングについて、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。トヨタの販売店スタッフは次のように話します。

「発売から2か月ほどですが、多くのお客様から反響をいただいております。現在は受注生産となっており、ご注文からお届けまで約4か月から5か月ほどお時間をいただいている状況です」

具体的に評価されているポイントについては、以下のような声があるようです。

「BEVではなく他のSUVやワゴンを検討していた方も、実際に試乗してみて走行のパワーや静粛性に驚き、選択肢となる方が多い印象です。

また、後ろの荷室部分の広さが最大の強みです。週末にゴルフへ出かけられる30代後半のお客様からは、『荷室が広いため、ゴルフバッグも余裕をもって積み込める』と好評です。

40代前半のお客様からは『旅行カバンの収納が楽なうえ、長距離移動も充電を気にせず往復できる。旅行中のストレスがないのが良い』といった声も寄せられています」

さらに、寒冷地である北海道の販売店スタッフからは、充電性能への反響も届いています。

「従来のBEVは寒冷地で充電性能が落ちやすいのが課題でしたが、新機能のバッテリープレコンディショニングにより解消されています。

通勤や街乗りなどでクルマを普段使いされるお客様からは『冬場にマイナス10度を超える地域でも、しっかり急速充電を行ってくれるので安心して乗ることができる』とのお声をいただいています」

価格（消費税込）は、575万円から640万円となっています。

BEVの課題であった航続距離や充電時間、そして積載性を高いレベルで解決したbZ4Xツーリング。レジャーを愛するユーザーを中心に、今後も確かな支持を集めていきそうです。