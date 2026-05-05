俳優の草刈正雄（73）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2人の大女優から教わったことを明かした。

スカウトをきっかけに17歳で福岡県から上京。1970年に出演した化粧品のCMでブレークし、今年モデルデビューから56年を迎えた。司会の黒柳徹子とは18年前に舞台で共演しており、同番組ではその話題で盛り上がった。

しかし舞台で活動するきっかけについて聞かれ、草刈は「やる気はまったくなかった」と告白。とはいえ、映像の仕事もなく、駆け出しの頃に共演した女優の若尾文子から「あなた舞台をやりなさい」と勧められたという。

セリフ覚えが苦手な草刈が「ダメでしょ」と投げやりな態度を取ると、「タッパもあるからやってごらん」と進言。やってみると「結構好きになった」といい、「それから舞台の仕事が結構続いて」と話した。

すると黒柳は「沢村貞子さんからは、“あなたハンサムなんだから、3倍努力しないとダメよ”って言われたんですって？」と質問した。

これに草刈は「“2枚目でやってるんだから、人の3倍は磨かないと、いなくなっちゃうわよ”みたいなことを」と明かし、その時は「スゲーことを言うな」とあ然。とはいえ「たしかに、後から考えるとそうだな」と納得したと語っていた。