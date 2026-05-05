最終審査に進む“最後の2人”は誰なのか？『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』今夜中間審査の結果発表

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HYBE × Geffen Recordsによるグローバルタレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#11が本日5月5日20時よりABEMAで放送される。

■世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たったひとりのアーティスト”を日本にて発掘

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するスカウトプロジェクト。

本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名とともに、HYBE × Geffen Recordsからデビューするあらたな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たったひとりのアーティスト”を日本にて発掘する。

スタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。

■中間審査を経て最終審査に進む“最後の2人”は誰なのか？

今夜5月5日放送の#11では、ついに中間審査の結果が明らかに。これまで過酷なトレーニングと審査を乗り越えてきた候補生たち。夢を掴み取る者と、その場を去る者。それぞれの想いが交錯する中、スタジオにも緊張が走る。

さらに、最終審査に向けた“ラスト10日間”がいよいよスタート。デビューメンバーとの本格的なレッスンが始まり、候補生たちはこれまで以上に難易度の高い課題へと挑んでいく。

求められるのは、個性とチームとしての一体感。限られた時間の中で、その両立という大きな壁に向き合いながら、それぞれが自分の限界を突破しようともがき続ける。

果たして、最終審査に進む“最後の2人”に選ばれるのは誰なのか――。そして、デビューという夢に最も近づくのは誰なのか。

最終審査へ向けた最後の準備が始まる、その一部始終をぜひ「ABEMA」でチェックしよう。

(C)AbemaTV,Inc.

■番組情報

ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11

05/05（火）20:00～

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）

■【動画】『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11先行映像

■関連リンク

#11配信URL

https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CAVPodjMHmtZWw

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』番組サイト

https://abema.tv/video/title/90-2039