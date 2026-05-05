最終審査に進む“最後の2人”は誰なのか？『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』今夜中間審査の結果発表
HYBE × Geffen Recordsによるグローバルタレント発掘プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#11が本日5月5日20時よりABEMAで放送される。
■世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たったひとりのアーティスト”を日本にて発掘
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するスカウトプロジェクト。
本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名とともに、HYBE × Geffen Recordsからデビューするあらたな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たったひとりのアーティスト”を日本にて発掘する。
スタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAが出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。
■中間審査を経て最終審査に進む“最後の2人”は誰なのか？
今夜5月5日放送の#11では、ついに中間審査の結果が明らかに。これまで過酷なトレーニングと審査を乗り越えてきた候補生たち。夢を掴み取る者と、その場を去る者。それぞれの想いが交錯する中、スタジオにも緊張が走る。
さらに、最終審査に向けた“ラスト10日間”がいよいよスタート。デビューメンバーとの本格的なレッスンが始まり、候補生たちはこれまで以上に難易度の高い課題へと挑んでいく。
求められるのは、個性とチームとしての一体感。限られた時間の中で、その両立という大きな壁に向き合いながら、それぞれが自分の限界を突破しようともがき続ける。
果たして、最終審査に進む“最後の2人”に選ばれるのは誰なのか――。そして、デビューという夢に最も近づくのは誰なのか。
最終審査へ向けた最後の準備が始まる、その一部始終をぜひ「ABEMA」でチェックしよう。
(C)AbemaTV,Inc.
■番組情報
ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11
05/05（火）20:00～
スタジオキャスト：
指原莉乃
ヒコロヒー
SAKURA（LE SSERAFIM）
KAZUHA（LE SSERAFIM）
MOKA（ILLIT）
IROHA（ILLIT）
■【動画】『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11先行映像
■関連リンク
#11配信URL
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CAVPodjMHmtZWw
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』番組サイト
https://abema.tv/video/title/90-2039