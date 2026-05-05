馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はキズナが勝った２０１３年の京都新聞杯を取り上げる。毎日杯に続く重賞連勝で、日本ダービー制覇へ最高の追い風を吹かせた。

大外から突き抜けた。最後の直線に入って、ひと際大きくなった観衆の声。それに呼応するかのように後方のキズナは四肢を一杯に伸ばした。内の馬群を一気にのみ込むと、最後は流し気味ながらも上がり３ハロンはメンバー最速となる３４秒５。他馬を寄せつけない末脚で、ダービーへ大きく前進した。

ゲートのタイミングが合わず、出遅れるロス。前残りが目立つ馬場で最後方からの競馬を強いられたが、それも一切問題にしなかった。「前とは距離が離れていたけど、この馬のリズムで行こうと。直線に向いてゴーサインを出したら、さすがにいい走り。これで楽しみになった」と武豊。直線だけで勝負を決めたパートナーをたたえた。

期待通りの勝利に佐々木調教師も笑みが絶えない。「走るね。次元がちょっと違う。きょうはまだ８５くらいだったけど、上がってきてもケロッとしてるし、これからダービーに向けて１００になるんじゃないかな。うれしいなあ」。

東日本大震災からの復興の思いを託され、命名されたキズナ。淀の滑走路で勢いをつけたディープインパクト産駒は、続く日本ダービーも勝利。１０年の落馬負傷から勝利数が伸び悩んでいた武豊が「僕は帰ってきました！」と喜びを爆発させたのはあまりにも有名だ。同年秋には凱旋門賞で４着と健闘した。

古馬になってからは故障などの影響もあり、５戦走りながらも勝ったのは４歳の始動戦だった大阪杯のみ。１５年９月に栗東での調教後、右前繋（けい）部浅屈腱（けん）炎を発症し、現役引退が発表された。同年の天皇賞・春（７着）がラストランだった。

引退後は社台SSで種牡馬となり、ディープボンド（２０２１、２２年阪神大賞典など重賞４勝）、ソングライン（２０２２、２３年安田記念を連覇）、ジャスティンミラノ（２０２４年皐月賞を制覇）などを輩出。今や日本競馬界で存在感の際立つ種牡馬となっている。