日本代表MFの移籍は「シンプルかつ痛みを伴う」。リーズに“ゼロコスト”放出？「１ユーロも受け取れない」とポルトガルメディア報道
スポルティングの中盤に君臨する日本代表MF守田英正は、プレミアリーグ移籍の可能性が取り沙汰されている。
ポルトガルメディア『ADEPTOS』は現地５月４日に、「リーズの視界に守田：スポルティングは中盤の選手をゼロコストで失う可能性」と題した記事を掲載。英紙『Daily Mail』の報道を引用する形で、イングランドのリーズ・ユナイテッドが守田への関心を再燃させたと伝えている。
リーズはプレミアリーグ残留を確保次第、迅速に契約をまとめたい意向だという。現在、降格圏とは６ポイント差で「残留は時間の問題」と見られている。
守田の放出はスポルティングにとって「シンプルかつ痛みを伴う」ものだと同メディアは指摘する。守田は現行契約が今季で満了するため、７月以降はどのクラブとも移籍金なしで契約できるのだ。
これにより、「スポルティングは過去３年間で最も安定していた選手の放出で、１ユーロも受け取ることがない」という状況だ。
守田は2022年にサンタ・クララから加入後、瞬く間にチームに不可欠な存在となった。今季は特に、中盤の相棒であるモーテン・ヒュルマンが負傷離脱した期間、ビルドアップの中心としてチームを牽引。「ボールを奪い、配給し、試合のリズムを保つ彼の能力は、いくつかの重要な局面で彼をかけがえのないものにした」というほどだ。
記事は、「今夜、守田はヴィトーリア戦に先発出場すると予想されている」とし、「もしリーズが契約をまとめれば、スポルティングのファンが望むよりも、別れが早く訪れるかもしれない」と締めくくる。
試合の結果は５−１でスポルティングが圧勝。先発した守田は１−０で迎えた23分に、ダニエウ・ブラガンサのゴールをアシスト。その実力を改めて示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足で完璧なダイレクトパス！ スポルティング守田が今季５アシスト目
ポルトガルメディア『ADEPTOS』は現地５月４日に、「リーズの視界に守田：スポルティングは中盤の選手をゼロコストで失う可能性」と題した記事を掲載。英紙『Daily Mail』の報道を引用する形で、イングランドのリーズ・ユナイテッドが守田への関心を再燃させたと伝えている。
守田の放出はスポルティングにとって「シンプルかつ痛みを伴う」ものだと同メディアは指摘する。守田は現行契約が今季で満了するため、７月以降はどのクラブとも移籍金なしで契約できるのだ。
これにより、「スポルティングは過去３年間で最も安定していた選手の放出で、１ユーロも受け取ることがない」という状況だ。
守田は2022年にサンタ・クララから加入後、瞬く間にチームに不可欠な存在となった。今季は特に、中盤の相棒であるモーテン・ヒュルマンが負傷離脱した期間、ビルドアップの中心としてチームを牽引。「ボールを奪い、配給し、試合のリズムを保つ彼の能力は、いくつかの重要な局面で彼をかけがえのないものにした」というほどだ。
記事は、「今夜、守田はヴィトーリア戦に先発出場すると予想されている」とし、「もしリーズが契約をまとめれば、スポルティングのファンが望むよりも、別れが早く訪れるかもしれない」と締めくくる。
試合の結果は５−１でスポルティングが圧勝。先発した守田は１−０で迎えた23分に、ダニエウ・ブラガンサのゴールをアシスト。その実力を改めて示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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