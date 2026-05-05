5月5日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日は最高のお出かけ日和です！

今日はカラッとして最高ですね。1日中、晴れの天気でお出かけ日和となりそうです。降水確率も日中は0％で、雲も少なくすっきりと青空が広がりそうです。高気圧の中心が九州付近にあり、しっかりと覆われています。昨日より風も弱まって、穏やかな晴れとなりそうです。

今朝は寒く感じられました。最低気温は熊本市で10.1℃と、平年よりは4℃くらい低い気温となりました。阿蘇市乙姫で4.6℃と、霜が降りるほどの冷え込みとなりました。日中の最高気温は熊本市で24℃の予想です。ほぼ平年並みで昨日よりも高くなり、汗ばむ陽気となりそうです。朝との気温差が15℃以上になるところもありますので、服装でうまく調節をしてください。

明日くもり、あさって晴れ、金曜日は雨も、、、

明日は今日より雲が多くなりそうです。木曜日は晴れて気温も上がりそうですが、金曜日は曇り空で雨が降る時間はありそうです。土日は晴れ間が戻ってきそうです。今日から明日にかけては波も比較的に穏やかになりますので、海のレジャーなども良さそうです。

明子のささやき

今日は二十四節気の「立夏」です。暦の上では夏となります。熊本市ではこの時期から平年の気温が25℃以上になってきますので、夏日になるのは当たり前で、そろそろ真夏日も近づいてくる時期になってきます。「日差しは夏」という感じになってきています。日照時間が長くなっていますので、紫外線に注意が必要な時間も長くなっています。今日は午前9時頃から午後3時頃までは紫外線対策を万全にしてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。