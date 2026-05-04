Adoの新曲「春に舞う」が5月12日(火)に配信リリースされることが決定した。今作はABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの主題歌となっている。

▲「春に舞う」ジャケット

「春に舞う」は、『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。《花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた》という瑞々しい一節や《知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ》と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描いており、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添える。リリース前からSNSにて音源の一部が公開され、音源を使用した動画は現時点で約4万投稿に及んでいる。

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新した。

5月4日（月）に最終話を迎える最新作『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』では、いったいどんな結末を迎えるのか。ぜひ楽曲とあわせて楽しんでいただきたい。

（※1）2025年9月8日（月）〜9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）〜9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）〜9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■「春に舞う」

2026年5月12日(火)配信

予約 https://ado.lnk.to/harunimauPR 作詞：トミタカズキ (SUPA LOVE) ・藤原優樹 (SUPA LOVE)

作曲・編曲：トミタカズキ (SUPA LOVE)

◾️「綺羅」

2026年4月22日（水）リリース

配信：https://ado.lnk.to/kiraPR ▼楽曲クレジット

Words & Music : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ

Arrangement : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ

Drums : Sho Sato / 佐藤丞

All Other Instruments : Tatsuya Kitani/ キタニタツヤ

Mix : Norikatsu Teruuchi / 照内紀雄

■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞ 2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム

2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム

開場 / 開演：16:00 / 18:00 ▼チケット料金

VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）

SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）

ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）

S席￥15,000（消費税込み）

A席￥10,000（消費税込み）

A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）

B席￥7,000（消費税込み）

車椅子席\15,000（消費税込み）

＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

＊1申込につき4枚まで

＊ファミリー席限定 4枚まで

＊車椅子席は2枚まで ◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。

電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）

※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）