俳優・坂上忍（58）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」にゲスト出演し、MCを務めていたフジテレビ「バイキング」の裏話をぶっちゃける場面があった。

「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏から「『バイキング』が始まる前に酒盛りしていたのは本当ですか?」と質問されると、坂上は「引き受けたときに、自分が演出する舞台の千秋楽が決まっていたんですよ」と切り出す。

「朝まで飲み会になるんですけど、僕が言われた曜日がその朝まで飲む日だったんですよ。申し訳ないんですけど、酔ったまま生放送になりますけど、それでも良いですね?って了解を取っておいて。結局朝の9時ぐらいまで飲んじゃって、打ち上げ会場にフジテレビの人もいたんですけど、拉致されるように行って」

また「MCが通しになった2年目になっても、毎日酒盛りして本番だったんですか?」と聞かれると、坂上は「初週が終わったじゃないですか。なんかイケるなと思って、僕はクビになる覚悟で行ってたから。“クビになればいいや”と思って、そこから始まる前は酒盛りしていた」とぶっちゃけていた。