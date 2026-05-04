サイ・ヤング賞2度の左腕で、左肩の疲労のために開幕から負傷者リスト入りしているドジャースのブレーク・スネル投手（33）が、残り1度のマイナーでのリハビリ登板を経てメジャー復帰する見通しとなった。

球団公式サイトが3日（日本時間4日）に伝えた。

スネルは3日、傘下3Aオクラホマシティの一員としてラウンドロック戦に先発。4回で55球を投げて2安打2失点、1四球で4奪三振だった。

スネルは既に1Aで2度、リハビリ登板を行っている。同サイトは「スネルの目標は5イニングで75球の投球数を達成すること。それがドジャース復帰の条件となる」と伝え、8日か9日に予定されている次回の3Aでの登板で「そのレベルに達するはずだ」とした。

そのスケジュールなら、5月第3週にもメジャー復帰の見込み。同サイトではスネルの復帰により「ドジャースは先発ローテーションに誰を残すかという決断を迫られる時期が近づいている」と言及。ここまで1勝3敗、防御率5・97の佐々木朗希もローテーションを外れる可能性のある候補の一人だとした。