この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

まだ使ってないの!? 超便利なLINEのノート機能をLINE専門家ひらい先生が徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で動画「まだ使ってないの!? 超便利なLINEのノート機能を徹底解説」を公開した。



動画では、LINEのトークルーム内で重要な情報が他のメッセージやスタンプに埋もれてしまう問題を解決するため、「ノート機能」を活用する方法が紹介されている。



ひらい先生（平井友裕）は冒頭で、LINEには「ノート」という機能があり、これが「掲示板のような役割」を果たすと解説した。通常のトークでは会話が進むにつれて過去の情報が流れてしまい、「大事な情報が見つからない」という事態が起こりやすい。しかし、ノート機能を使えば情報が流れることなく保存され、メンバーがいつでも確認できる状態になるという。



動画内では、実際に3人のグループLINEを使用した実演が行われた。まず、対象となるトーク画面を開き、画面右上にある「三本線」のメニューアイコンをタップする。メニュー内にある「ノート」という項目を選択し、「ノートを作成」または画面右下の「＋（プラス）ボタン」をタップすることで新規作成画面へと進む。



作成画面では、画面上部のテキスト入力エリアに情報を入力していく。ひらい先生は具体的な活用例として、グループでの旅行計画を挙げた。「日程」「行き先」「集合場所」「集合時間」「持ち物」といった、メンバー全員が共有すべき重要事項を箇条書きで入力。テキストだけでなく、画面下部のアイコンから写真などを添付することも可能だが、今回はテキストのみでの作成手順が示された。



入力が完了したら、画面右上の「投稿」をタップする。これによりノートが作成され、トーク画面上にもノートが投稿された旨が表示される。トーク画面のメッセージとは別に情報がストックされるため、後から参加したメンバーや、会話が進んだ後でも、ノートを開けば即座に決定事項を確認できる仕組みだ。



このノート機能を活用することで、友人同士の約束やグループの重要事項がスタンプや雑談で流れてしまうのを防ぎ、必要な情報をスムーズに共有・確認できるようになるだろう。