【ライブレポート】MISIA、全国アリーナツアー アリーナ公演ファイナルを開催！2日間で約4万人を動員

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MISIAが、5月2日・5月3日に神奈川・Kアリーナ横浜で、1月より開始した全国ツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』のアリーナ公演ファイナルを迎えた。

■話題の新曲「ラストダンスあなたと」など、25曲をほぼノンストップで披露

2001年から生音によるアンサンブルにこだわり抜いてきた『星空のライヴ』シリーズは回数を重ねるごとに進化し、今回は音楽を中心にバンド、ストリングス、ダンサー、衣装といった要素もドラマティックに展開され、ステージそのものがひとつのカルチャーとして成り立っている、そんなMISIAの音楽の総合力を味わえるツアーとなっている。

本ツアーは13回目となる『星空のライヴ』シリーズの開催。2026年1月から始まった全国8会場を巡るアリーナツアーに加え、追加公演として全国21会場を巡るホールツアーも発表されており、9月まで続くロングツアーとなる。また、7月25日・26日には、約8年ぶりとなる台北公演の開催も決定している。

そんな本ツアーが、5月2日・5月3日のKアリーナ横浜公演にてアリーナ公演を終え、5月14日・5月15日の福岡市民ホール公演よりホールツアーをスタートする。

Kアリーナ横浜でのライブはMISIAにとって初開催となり、今回のツアーで最大となる2日間で約4万人の観客を動員した。本ツアーでは来場者全員に自動制御のツアー専用ペンライトを配布しており、約2万本ものライトによる光の演出が会場全体を埋め尽くした。

約2時間で全25曲を披露したライブは、2025年5月にリリースした最新アルバム『LOVE NEVER DIES』から「明日晴れるといいな」「LOVE NEVER DIES」や、デビュー当時から歌い続ける「つつみ込むように・・・」「陽のあたる場所」などを含むメドレーをほぼノンストップで披露。ライブの中盤には2026年2月にリリースしたデジタルシングル「夜を渡る鳥」や、リリース前となる楽曲「ガムシャラ」など、新曲の披露に観客からは大きな歓声が上がった。

また、ライブでMISIAが着用するのは、2025年の『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』から引き続き、世界的ファッションデザイナー・二宮啓が手がける「noir kei ninomiya」のパリで発表されたコレクションのなかから二宮氏自らがセレクトしたショーピースを着用。また、その独自のスタイルで国内外から高い評価を受けるデザイナー・宮下貴裕（NUMBER (N)INE By Takahiro Miyashita）がこのツアーのために制作した衣装も登場する。

そしてアンコールでは、ストリーミング累計1,000万再生を突破（レコード会社調べ）し、Billboard JAPANチャート「Hot Animation」や「Hot Shot Songs」をはじめとした各配信サイトでチャート1位を獲得するなど、劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』の主題歌としても話題の新曲「ラストダンスあなたと」を映画の舞台である横浜の地で披露し、この日一番の大きな盛り上がりのなか、ライブを締めくくった。

全国ライブツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』は、このあとも福岡市民ホール公演を皮切りに9月まで続くホールツアーとなっているので、公演やチケットの詳細については特設サイトをチェックしてほしい。

PHOTO BY 三浦憲治、永井峰穂（アシスタント）、Santin Aki

■公演概要＆セットリスト

『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON

The Future Begins at the Grand Horizon Rhythmedia 30th Anniversary』

日時：2026年5月2日（土）、5月3日（日・祝）

会場：神奈川・Kアリーナ横浜

＜セットリスト＞

01．明日晴れるといいな

02．Color of Life

03．Re-Brain

04．木洩陽の記憶

05．LOVE NEVER DIES

06．Tell me

07．I’m over here～気づいて～

08．KEY OF LOVE～愛の行方～

09．陽のあたる場所

10．つつみ込むように・・・

11．夜を渡る鳥

12．フルール・ドゥ・ラ・パシオン(REMIX)

13．おはようユニバース

14．太陽の地図

15．SUPER RAINBOW

16．We are the music

17．HOPE & DREAMS

18．MAWARE MAWARE

19．ガムシャラ

20．Higher Love

21．あなたにスマイル：）

22．太陽のパレード

-ENCORE-

23．Everything

24．アイノカタチ

25．ラストダンスあなたと

■ライブ情報

『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON

The Future Begins at the Grand Horizon Rhythmedia 30th Anniversary』

05/02（土）神奈川・Kアリーナ横浜

05/03（日・祝）神奈川・Kアリーナ横浜

05/14（木）福岡・福岡市民ホール 大ホール

05/15（金）福岡・福岡市民ホール 大ホール

05/19（火）熊本・熊本城ホール

05/21（木）大分・iichikoグランシアタ

05/28（木）愛媛・松山市民会館

05/29（金）香川・レクザムホール（香川県民ホール）

06/10（水）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

06/12（金）秋田・あきた芸術劇場ミルハス大ホール

06/17（水）長崎・ベネックス長崎ブリックホール大ホール

06/19（金）福岡・福岡市民ホール大ホール

06/26（金）広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

06/28（日）山口・KDDI維新ホール

07/02（木）鹿児島・宝山ホール（鹿児島県文化センター）

07/04（土）佐賀・ミズ ウェルビーホール（佐賀市文化会館）

07/07（火）長崎・対馬市交流センター

07/11（土）沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

07/12（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

07/19（日）東京・SGC HALL ARIAKE

07/25（土）台北・台北ミュージックセンター

07/26（日）台北・台北ミュージックセンター

08/06（木）岐阜・長良川国際会議場 メインホール

08/12（水）京都・ロームシアター京都

08/13（木）京都・ロームシアター京都

08/19（水）新潟・新潟県民会館

08/22（土）石川・本多の森 北電ホール

08/23（日）石川・本多の森 北電ホール

08/28（金）宮城・仙台サンプラザホール

09/05（土）山梨・河口湖ステラシアター

09/06（日）山梨・河口湖ステラシアター

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ラストダンスあなたと」

https://va.lnk.to/wj7Pdj

■【画像】「ラストダンスあなたと」ジャケット

■関連リンク

『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』特設サイト

https://hoshizora.misiasp.com/xiii/

MISIA OFFICIAL SITE

https://www.misia.jp/

■【画像】『星空のライヴXIII GRAND HORIZON』ライブ写真