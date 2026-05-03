結婚発表に驚いた「20代男性俳優」ランキング！ 2位「高杉真宙」をわずか4票差で抑えた1位は？
若手ながら第一線で活躍する20代の男性俳優たち。プライベートな話題は見えにくいだけに、突然の結婚発表に驚く人も少なくありません。
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、高杉真宙さんです。2025年12月23日に俳優の波瑠さんと結婚しています。2人は2023年に波瑠さんが主演を務めるドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）での共演がきっかけとなり交際スタート。人気俳優同士の電撃婚は、SNSでも話題沸騰となりました。
高杉さんは現在放送中のドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）に出演中。秘密を抱えたイタリアンシェフ役を好演しています。
回答者からは「ドラマ共演者と結婚すると思わなかったし、お似合いすぎたから」（30代女性／千葉県）、「この人の結婚というより相手にびっくりした」（50代女性／福岡県）、「結婚しなさそうだったので意外だった」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、新田真剣佑さんです。2023年1月に一般女性との結婚を発表。亡き父である千葉真一さんの誕生日に、弟で俳優の眞栄田郷敦さんと共に結婚発表を行い、大きな話題を呼びました。
同年に出演した『A-Studio＋』（TBS系）では、妻について「出会った瞬間に結婚したいと思いました」と語っています。また、3月10日からは大ヒットNetflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン2が配信。ロロノア・ゾロ役として、鍛え抜かれた肉体美を披露しています。
回答コメントでは「相手が日本人なのかどうなのか驚いた」（20代回答しない／東京都）、「兄弟揃って同時期に結婚発表をしたため」（20代女性／兵庫県）、「まだまだ独身満喫するイメージがあったから」（30代女性／愛媛県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：高杉真宙／93票
2位にランクインしたのは、高杉真宙さんです。2025年12月23日に俳優の波瑠さんと結婚しています。2人は2023年に波瑠さんが主演を務めるドラマ『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）での共演がきっかけとなり交際スタート。人気俳優同士の電撃婚は、SNSでも話題沸騰となりました。
回答者からは「ドラマ共演者と結婚すると思わなかったし、お似合いすぎたから」（30代女性／千葉県）、「この人の結婚というより相手にびっくりした」（50代女性／福岡県）、「結婚しなさそうだったので意外だった」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：新田真剣佑／97票
1位にランクインしたのは、新田真剣佑さんです。2023年1月に一般女性との結婚を発表。亡き父である千葉真一さんの誕生日に、弟で俳優の眞栄田郷敦さんと共に結婚発表を行い、大きな話題を呼びました。
同年に出演した『A-Studio＋』（TBS系）では、妻について「出会った瞬間に結婚したいと思いました」と語っています。また、3月10日からは大ヒットNetflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン2が配信。ロロノア・ゾロ役として、鍛え抜かれた肉体美を披露しています。
回答コメントでは「相手が日本人なのかどうなのか驚いた」（20代回答しない／東京都）、「兄弟揃って同時期に結婚発表をしたため」（20代女性／兵庫県）、「まだまだ独身満喫するイメージがあったから」（30代女性／愛媛県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)