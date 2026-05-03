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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【Googleが警告】ビットコインは数分で解読される！2029年量子コンピュータ問題の真実と私たちの資産を守る唯一の方法」と題した動画で、Googleの最新論文に基づく、2029年までに量子コンピュータがビットコインの暗号を解読する可能性と、個人の資産を守るための具体的な対策について解説している。



宮脇氏はまず、量子コンピュータを「分身の術が使える天才」と表現し、これまでのコンピュータが1つずつ順番にパスワードを試す「真面目な努力家」であるのに対し、すべての数字を同時に試すことができると説明した。数億年かかると言われていた暗号解読をわずか数分で終わらせる可能性があり、Googleが発表した最新の研究論文によれば、想定の20分の1となる50万個未満の量子ビットでビットコインの壁を突破できる可能性が示唆されたという。



現在保有中の暗号通貨をそのまま盗むことにはまだ技術的なハードルがあるものの、宮脇氏は「トランザクションの待ち時間を狙った攻撃」の危険性を指摘した。送金を行ってから承認されるまでの約10分間に、秘密鍵を逆算して送金先をハッカーのアドレスに改ざんする攻撃だ。Googleの研究でも、現時点でこの攻撃の成功率は約41%に上るとされており、送金ボタンを押した瞬間に「スピード勝負」が始まってしまうリスクがあると警告した。これに対し、イーサリアムの創設者であるヴィタリック・ブテリン氏をはじめとする開発者側も、修正版へ切り替える「ハードフォーク」や「ポスト量子暗号」の導入など、対応策の準備を進めているという。



動画の終盤では、個人投資家が今からできる3つの対策が提示された。1つ目は、一度も送金していないアドレスを使用して「公開鍵を露出させない」こと。2つ目は、インターネットに接続されていない「コールドウォレットの活用」だ。ただし、設定や管理ミス、中古品の購入によるハッキングのリスクがあるため「完全に自己責任」での運用が必要であると注意を促した。3つ目は「アップデート情報を追いかける」ことであり、常に最新のセキュリティ対策に移行することの重要性を説いた。最後に宮脇氏は「量子コンピュータの進化に備え、投資家自身が正しい知識を持ち、自衛することが重要である」と動画を締めくくった。