井桁弘恵が「『ブレンディ(R)』マイボトルスティック」の新CMで“お茶ダンス”！スペシャルインタビューも公開中
2026年4月9日より、味の素AGF株式会社が展開する「『ブレンディ(R)』マイボトルスティック」の新CM「パッ！とシング＆ダンス」篇が公開。俳優の井桁弘恵さんが起用されている。
【写真】軽快な“お茶ダンス”を踊る井桁弘恵さん
水に溶かすだけで本格的なドリンクが楽しめる「『ブレンディ』マイボトルスティック」シリーズは、2024年3月に発売して以来その手軽さやおいしさが支持され、通信販売での定期購入者が同社商品の平均より2倍以上のペースで増加(※)。多くのリピーターを獲得している。
※味の素AGF株式会社調べ。
本記事では、新CMの見どころや撮影の裏側、井桁さんのプライベートな一面に迫ったスペシャルインタビューの様子を紹介。
■名曲に合わせた“お茶ダンス”を披露！
新CMではオフィスの屋上を舞台に、井桁さんと職場の仲間たちが軽快なダンスを披露している。使用されている楽曲は、誰もが一度は耳にしたことがある名曲『ジ・エンターテイナー』を本CM用にオリジナルアレンジしたもの。
“水とスティックだけで、おいしいお茶がパッ！とできる”という商品の魅力を、歌詞とリンクしたキャッチーな振り付けで表現しており、井桁さんの晴れやかな表情と思わずまねしたくなるような“お茶ダンス”の明るい雰囲気が、新生活の始まりにぴったりだ。
実は、井桁さんは今回の撮影のために自主練習を重ねていたそうで、撮影当日はスタッフから「すてき！」と声が上がるほど華麗なステップを披露。監督からのリクエストにも笑顔で応え、現場を盛り上げた。
■井桁弘恵が語る新生活への意気込みと商品の魅力
新CMの放映に合わせ、メイキング映像やスペシャルインタビューも公開。インタビューでは、29歳を迎え、20代最後の一年を過ごす井桁さんが、春に新しく始めたいことについて語っている。
井桁さんは、「これまでは海外旅行が好きで、時間ができると海外に行っていたのですが、よく考えたら国内でもまだ行けていない場所がたくさんあって。20代のうちに、47都道府県制覇を目標にしたいです」と話す。
また、井桁さんは主に運動をする際に、マイボトルに水と「『ブレンディ』マイボトルスティック」を入れて水分補給をしているのだとか。加えて、「撮影のときも、マイボトルに自分の好きな味が入っているだけで、忙しいときでもふっとひと息つけるんです。そういう意味でも、すごく自然に生活にフィットしているなと感じています」と語った。
「お気に入りの味は？」という質問には、「本当にたくさんあって迷うのですが…(笑)。ホットでは『4種のブレンド茶』がお気に入りです。しっかりとお茶の味がして、『こんなに簡単に作れるのに、こんなに本格的な味なの？』とちょっと驚きました。アイスだと『すっきりアセロラ＆ビタミンC』が好きですね。運動中にもぴったりで、さっぱりしていておいしいです」と教えてくれた。
春の行楽シーズンには、井桁さんのようにマイボトルにお気に入りのスティックを忍ばせて、街歩きや旅行を楽しんでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】軽快な“お茶ダンス”を踊る井桁弘恵さん
水に溶かすだけで本格的なドリンクが楽しめる「『ブレンディ』マイボトルスティック」シリーズは、2024年3月に発売して以来その手軽さやおいしさが支持され、通信販売での定期購入者が同社商品の平均より2倍以上のペースで増加(※)。多くのリピーターを獲得している。
本記事では、新CMの見どころや撮影の裏側、井桁さんのプライベートな一面に迫ったスペシャルインタビューの様子を紹介。
■名曲に合わせた“お茶ダンス”を披露！
新CMではオフィスの屋上を舞台に、井桁さんと職場の仲間たちが軽快なダンスを披露している。使用されている楽曲は、誰もが一度は耳にしたことがある名曲『ジ・エンターテイナー』を本CM用にオリジナルアレンジしたもの。
“水とスティックだけで、おいしいお茶がパッ！とできる”という商品の魅力を、歌詞とリンクしたキャッチーな振り付けで表現しており、井桁さんの晴れやかな表情と思わずまねしたくなるような“お茶ダンス”の明るい雰囲気が、新生活の始まりにぴったりだ。
実は、井桁さんは今回の撮影のために自主練習を重ねていたそうで、撮影当日はスタッフから「すてき！」と声が上がるほど華麗なステップを披露。監督からのリクエストにも笑顔で応え、現場を盛り上げた。
■井桁弘恵が語る新生活への意気込みと商品の魅力
新CMの放映に合わせ、メイキング映像やスペシャルインタビューも公開。インタビューでは、29歳を迎え、20代最後の一年を過ごす井桁さんが、春に新しく始めたいことについて語っている。
井桁さんは、「これまでは海外旅行が好きで、時間ができると海外に行っていたのですが、よく考えたら国内でもまだ行けていない場所がたくさんあって。20代のうちに、47都道府県制覇を目標にしたいです」と話す。
また、井桁さんは主に運動をする際に、マイボトルに水と「『ブレンディ』マイボトルスティック」を入れて水分補給をしているのだとか。加えて、「撮影のときも、マイボトルに自分の好きな味が入っているだけで、忙しいときでもふっとひと息つけるんです。そういう意味でも、すごく自然に生活にフィットしているなと感じています」と語った。
「お気に入りの味は？」という質問には、「本当にたくさんあって迷うのですが…(笑)。ホットでは『4種のブレンド茶』がお気に入りです。しっかりとお茶の味がして、『こんなに簡単に作れるのに、こんなに本格的な味なの？』とちょっと驚きました。アイスだと『すっきりアセロラ＆ビタミンC』が好きですね。運動中にもぴったりで、さっぱりしていておいしいです」と教えてくれた。
春の行楽シーズンには、井桁さんのようにマイボトルにお気に入りのスティックを忍ばせて、街歩きや旅行を楽しんでみてはいかがだろうか。
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