北九州vs大分 スタメン発表
[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](ミクスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 28 木實快斗
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 22 生駒仁
DF 30 福森健太
DF 96 西袋裕太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 40 官澤琉汰
FW 10 永井龍
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
[大分トリニータ]
先発
GK 1 田中悠也
DF 30 戸根一誓
DF 32 坂田陸
DF 33 宮川歩己
MF 7 吉田真那斗
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 20 木許太賀
MF 21 有働夢叶
MF 72 山口卓己
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 6 三竿雄斗
MF 8 榊原彗悟
MF 25 山崎太新
MF 37 木本真翔
FW 9 有馬幸太郎
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
監督
四方田修平
※14:00開始
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 28 木實快斗
MF 6 星広太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 13 熊澤和希
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 22 生駒仁
DF 30 福森健太
DF 96 西袋裕太
MF 8 吉長真優
MF 40 官澤琉汰
FW 10 永井龍
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
[大分トリニータ]
先発
GK 1 田中悠也
DF 30 戸根一誓
DF 32 坂田陸
DF 33 宮川歩己
MF 7 吉田真那斗
MF 16 茂平
MF 19 小酒井新大
MF 20 木許太賀
MF 21 有働夢叶
MF 72 山口卓己
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 6 三竿雄斗
MF 8 榊原彗悟
MF 25 山崎太新
MF 37 木本真翔
FW 9 有馬幸太郎
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
監督
四方田修平