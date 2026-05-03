[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](ミクスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 2 奈良坂巧

DF 4 長谷川光基

DF 28 木實快斗

MF 6 星広太

MF 7 平原隆暉

MF 9 河辺駿太郎

MF 13 熊澤和希

MF 17 岡野凜平

MF 19 吉原楓人

FW 18 渡邉颯太

控え

GK 31 大谷幸輝

DF 22 生駒仁

DF 30 福森健太

DF 96 西袋裕太

MF 8 吉長真優

MF 14 井澤春輝

MF 40 官澤琉汰

FW 10 永井龍

FW 25 坪郷来紀

監督

増本浩平

[大分トリニータ]

先発

GK 1 田中悠也

DF 30 戸根一誓

DF 32 坂田陸

DF 33 宮川歩己

MF 7 吉田真那斗

MF 16 茂平

MF 19 小酒井新大

MF 20 木許太賀

MF 21 有働夢叶

MF 72 山口卓己

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 6 三竿雄斗

MF 8 榊原彗悟

MF 25 山崎太新

MF 37 木本真翔

FW 9 有馬幸太郎

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

監督

四方田修平