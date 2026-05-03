東京Vvs柏 スタメン発表
[5.3 J1百年構想リーグ EAST第14節](味スタ)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
FW 9 染野唯月
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 6 宮原和也
DF 35 田邉秀斗
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 24 仲山獅恩
MF 40 新井悠太
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 16 汰木康也
MF 24 久保藤次郎
MF 32 山之内佑成
MF 38 島野怜
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 14 大久保智明
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
FW 9 染野唯月
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 6 宮原和也
DF 35 田邉秀斗
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 40 新井悠太
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 88 馬場晴也
MF 8 小泉佳穂
MF 16 汰木康也
MF 24 久保藤次郎
MF 32 山之内佑成
MF 38 島野怜
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 14 大久保智明
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 39 中川敦瑛
MF 87 山内日向汰
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス