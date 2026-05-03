お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が3日、自身のアメブロを更新。妻でタレントの西野未姫が美容室へ行っている間、長女・にこりちゃんと過ごした様子を公開した。

【映像】山本圭壱の妻・西野未姫、“3LLDDKK”の新居を大改造

2022年11月、元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった山本。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、2026年1月には西野が第2子を妊娠したことを報告していた。

この日、「未姫さんが美容室に行くので」と切り出した山本は、西野を送り届けた後、そのままにこりちゃんと「ぶらぶら」したことを報告。パンを頬張るにこりちゃんの姿を公開した。

その後、山本は「ぶらぶらぶらぶら」と散歩の様子をつづり、「スタコラサッサ」と、歩き回るにこりちゃんの姿を複数枚披露。

最後には「はいインカメラ」と、笑顔の自撮りショットを公開し、充実したにこりちゃんとの時間を締めくくった。

この投稿に読者からは「朝から癒されましたぁ〜」「みきちゃんの出産まであと少しですね」「全てがお2人に似ていて表情豊かですね」などのコメントが寄せられている。