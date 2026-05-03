「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）

首位の阪神が１６安打で大勝した。佐藤輝明内野手が初回に先制適時二塁打、八回は８号ソロを放ち４安打２打点。先発の大竹耕太郎投手は緩急を生かし７回４安打１失点で２勝目をつかんだ。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「ベンチワークの差が出た」と断じた。

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九回の４失点は誤算だったが、内容的には阪神の一方的な試合。ベンチワークの差が出たと感じる。まず、試合を支配できた要因は大竹の好投だろう。相手は攻撃の時間が短く、守りの時間は長くなり、試合のパターンがどんどん崩れていったね。スローボールも巧みに使い、相手を手玉に取っていた。

打線はクリーンアップで９安打。頼りになる中軸がいるからこそ、岡城と福島の新１、２番コンビは経験を積ませてもらえていると思う。福島は３出塁でクリーンアップへのつなぎの役割を果たした。阪神にとって近本と中野のケガは痛いが、選手層が二重、三重に厚いチームになる期間だと思って、成長の糧にしてもらいたい。

巨人も七回に１点差に迫り、いい勝負になるかというところだったが、その裏、石川が４失点するまでベンチはなぜか投手交代をしなかった。阪神は普通に試合をしたまでで、相手が大量点をくれたようなもの。お客さんも大勢入っている中で、残念な展開になった。阪神はこういう試合をするチームに負けるわけにいかないということだ。