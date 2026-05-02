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意外と知らない心理の裏側？疲れると「人と会いたくなくなる」7つの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「あなたはどう？疲れるほど人を遠ざける…ひとりで心が落ち着く7つのタイプ」を公開した。カウンセラーであり作家のRyota氏が、疲労が蓄積した際に人間関係を避けて一人になりたくなる人々の心理的背景と、その7つの特徴について解説している。



Ryota氏は冒頭、「疲れてくると、人を遠ざけたり、もうそっとしておいてほしいと思ったりしませんか」と読者に語りかける。動画では、そのような傾向を持つ人を7つのタイプに分類し、各々の心理メカニズムを紐解いた。



最初に挙げられたのは「自分自身を整理整頓したい」タイプだ。このタイプは、嫌なことがあった際に他人に相談するのではなく、一人で自分と向き合い、納得するまで考え抜きたい傾向があるという。また、「何者でもない自分でいたい」タイプは、人間関係に伴う役割や配慮にエネルギーを消耗しており、「誰も自分のことを知らない地域に行ってホッとしたい」という願望を持つと指摘した。



動画の中盤では、自律性が高く「全部自分で決めることが安らぎ」と感じるがゆえに他者からの「余分な意見を受けたくない」タイプや、他者の声の大きさや言葉遣いを強い刺激として受け取って疲弊する「人を強い刺激と捉える」タイプなど、具体的な人物像を次々と提示している。



さらに終盤では、「普段の自分が演じ気味である」タイプに言及した。人からよく思われたい、嫌われたくないという心理から、他人の前では「いい自分」を演じてしまうため、疲れた際には「素の自分を出せる」一人の時間を渇望するのだという。



Ryota氏は「疲れたら、もっと一人のほうがホッとできると考える人は多い」と語る。無理に人と関わってエネルギーを消耗するのではなく、自分の性質を正しく理解し、あえて「何者でもない自分に戻れる時間」を意図的に設けることが、心の回復において極めて重要であると結論づけた。