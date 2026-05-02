【プラダを着た悪魔2】前作との繋がりや衝撃的な展開を全力で語る徹底解剖
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映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【プラダを着た悪魔２】待ってたぞ！20年振りの続編映画の初見ネタバレ感想」と題した動画を公開した。映画系YouTuberのサイとつるみんが、20年ぶりの続編となる本作の魅力や率直な感想を熱弁している。
動画序盤では、公開前のクリップ映像で物議を醸したアジア人キャラクターのステレオタイプ描写に言及。つるみんは「全く気にしてなかった」と語り、海外での仕事経験も踏まえてフラットな視点を示した。
本編の感想では、1作目のオマージュが散りばめられた冒頭シーンを絶賛。一方で、紙媒体の衰退という時代背景を反映したシビアな展開や、弱気になったりエコノミー席に座るミランダの姿に「哀しくなっちゃった」と複雑な心境を吐露した。また、エミリーの裏切り展開については「4人で結託してなんとか会社を守り切る展開が良かった」と不満をこぼす一幕も。
しかし、前作で救われなかったナイジェルが報われる展開には「泣きました」と深く感動。マドンナの楽曲使用やレディー・ガガの登場など、音楽の力も高く評価した。
最後は、ミランダの「Go」という台詞で締めくくられる本作について、「始まりと終わりが完全に一致している」と続編としての完成度を称賛。ファンにとって見どころ満載の作品であることを力説した。
動画序盤では、公開前のクリップ映像で物議を醸したアジア人キャラクターのステレオタイプ描写に言及。つるみんは「全く気にしてなかった」と語り、海外での仕事経験も踏まえてフラットな視点を示した。
本編の感想では、1作目のオマージュが散りばめられた冒頭シーンを絶賛。一方で、紙媒体の衰退という時代背景を反映したシビアな展開や、弱気になったりエコノミー席に座るミランダの姿に「哀しくなっちゃった」と複雑な心境を吐露した。また、エミリーの裏切り展開については「4人で結託してなんとか会社を守り切る展開が良かった」と不満をこぼす一幕も。
しかし、前作で救われなかったナイジェルが報われる展開には「泣きました」と深く感動。マドンナの楽曲使用やレディー・ガガの登場など、音楽の力も高く評価した。
最後は、ミランダの「Go」という台詞で締めくくられる本作について、「始まりと終わりが完全に一致している」と続編としての完成度を称賛。ファンにとって見どころ満載の作品であることを力説した。
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