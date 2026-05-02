「コスネーム考えればいいのに」日テレ人気アナの“ガチ勢”なコスプレ姿に「可愛い〜‼」「ガチ過ぎるw」
日本テレビの河出奈都美アナウンサーは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。初音ミクのコスプレ姿を披露しました。
【写真】日テレ・河出アナの“ガチ勢”コスプレ姿！
河出アナは、「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！ （しかし、肝心の『01』のタトゥーシールを忘れるという失態…！ いつかリベンジすることでお許しください）」とコスプレへのこだわりをつづりました。
コメントでは「可愛い〜‼」「とてもお似合いで最高に可愛いです」「なっちゃん素敵です」「ガチ過ぎるw」「てかこんなにコスしてるならコスネーム考えればいいのに…」「ガチ勢ですね…」「クオリティの高さにびっくりしました」との声が寄せられています。
【写真】日テレ・河出アナの“ガチ勢”コスプレ姿！
「クオリティの高さにびっくりしました」河出アナは、4月25、26日に幕張メッセで開催された日本最大級のサブカルチャーの祭典「ニコニコ超会議2026」に「元々は完全プライベートで行く予定だった、今年のニコニコ超会議。そんな話をOha!4のスタッフに何気なく話したところ、『ガチで参加してるところを撮影したら面白いかも』と、半分ノリで決まったのがこの企画でした！ 笑」とテレビ番組の企画として参戦したことを明かし、4枚の写真を投稿。初音ミクの本格的なコスプレ姿を披露しています。
コメントでは「可愛い〜‼」「とてもお似合いで最高に可愛いです」「なっちゃん素敵です」「ガチ過ぎるw」「てかこんなにコスしてるならコスネーム考えればいいのに…」「ガチ勢ですね…」「クオリティの高さにびっくりしました」との声が寄せられています。