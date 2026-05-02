日本テレビの河出奈都美アナウンサーは5月1日、自身のXを更新。初音ミクのコスプレ姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：河出奈都美アナウンサー公式Xより）

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日本テレビの河出奈都美アナウンサーは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。初音ミクのコスプレ姿を披露しました。

【写真】日テレ・河出アナの“ガチ勢”コスプレ姿！

「クオリティの高さにびっくりしました」

河出アナは、4月25、26日に幕張メッセで開催された日本最大級のサブカルチャーの祭典「ニコニコ超会議2026」に「元々は完全プライベートで行く予定だった、今年のニコニコ超会議。そんな話をOha!4のスタッフに何気なく話したところ、『ガチで参加してるところを撮影したら面白いかも』と、半分ノリで決まったのがこの企画でした！ 笑」とテレビ番組の企画として参戦したことを明かし、4枚の写真を投稿。初音ミクの本格的なコスプレ姿を披露しています。

河出アナは、「大好きな初音ミクのコスプレをするにあたって、妥協などできるはずもなく、自分なりにではありますが、ヘッドホンと耳飾りは一から作成し、衣装もサイズ調整してフィット感を高めました！ （しかし、肝心の『01』のタトゥーシールを忘れるという失態…！ いつかリベンジすることでお許しください）」とコスプレへのこだわりをつづりました。

コメントでは「可愛い〜‼」「とてもお似合いで最高に可愛いです」「なっちゃん素敵です」「ガチ過ぎるw」「てかこんなにコスしてるならコスネーム考えればいいのに…」「ガチ勢ですね…」「クオリティの高さにびっくりしました」との声が寄せられています。

「オタクとしての原点でもあるボーカロイド」

河出アナは、「私の青春時代においてこれなしには語れない、オタクとしての原点でもあるボーカロイド」について、「当時はその思いを人に言うことはあまりなく、2018年にやっと参加した同イベントで、溜め込んだ思いを初めて解放したとき、言われようのない幸せを感じたのを覚えています」と振り返り、「それから目まぐるしい日々を送る中で、8年の歳月が経ち、このような形で再びニコニコ超会議に参加することができました」「好きなものを好きでい続けることをあきらめる必要はない！ 伝えれば、行動すれば、いつか誰かが見つけてくれる。そんな気づきを得た今回の企画でした」と、ボーカロイドへの想いを熱くつづりました。(文:福島 ゆき)