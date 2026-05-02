春の高校野球新潟県大会 2回戦の試合結果 新潟県央工業・六日町・長岡大手など公立シード勢もベスト16へ 5月4日にベスト8をかけた3回戦
春の北信越高校野球新潟県大会は2日、2回戦8試合が行われました。新潟県央工業や六日町、長岡大手などの公立シード勢がベスト16進出を決めました。
【2回戦試合結果】
関根学園 3-2 高田北城
加茂暁星 12-0 佐渡(6回コールド)
東京学館新潟 8-1 巻総合(8回コールド)
新潟県央工業 12-1 柏崎工業(5回コールド)
新発田中央 10-0 新潟南(7回コールド)
長岡大手 9-4 糸魚川
六日町 10-0 十総・塩沢(5回コールド) ※十日町総合・塩沢商工の連合チーム
新潟商業 14-3 新発田(6回コールド)
【3回戦】(5月4日予定)
五十公野
第1試合 日本文理－長岡（10時開始予定）
第2試合 関根学園－加茂暁星（12時30分開始予定）
三条パール
第1試合 新潟産大附－開志学園（10時開始予定）
第2試合 東京学館新潟－新潟県央工（12時30分開始予定）
悠久山
第1試合 中越－北越（10時開始予定）
第2試合 新発田中央－長岡大手（12時30分開始予定）
佐藤池
第1試合 新潟明訓－帝京長岡（10時開始予定）
第2試合 六日町－新潟商（12時30分開始予定）