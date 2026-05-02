佐久間大介と目黒蓮が手つなぎ密着ショット！「めめ照れてる？」「何この距離感！」「貴重な写真」ドキドキが止まらない」反響続々

【写真】“めめさく”が密着、佐久間大介と目黒蓮の仲良し2ショット

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramで、メンバーの目黒蓮との2ショット写真を公開した。

■佐久間大介「ハーフアップ風呂友」

佐久間は「ハーフアップ風呂友」と顔文字を添えて2点の写真を投稿した。

黒い衣装で登場した2人。佐久間はツイードジャケット、目黒はシースルージャケットを着て向かい、手をつないで見つめ合う姿を真横から捉えた。

2枚目は、2人ともカメラから顔をそらすようにして座り、目黒と目を合わせようとしたのか、佐久間が少し首を傾げてのぞき込むような姿で、手をつないだまま距離を縮める写真からは、2人の仲の良さが伝わってくる。

佐久間は「久々に会えて嬉しかったわ～」と目黒と会えた喜びを綴っていた。

この写真には「貴重な写真」「胸アツ過ぎてサイコー！」「好きすぎて泣く」「髪型もお揃いでめっちゃかわいい」「おてて繋いで愛おしい」と2ショットを喜ぶ声が寄せられた他、「めめ照れてる？」「特大のめめさく」「何この距離感！」「いきなりのめめさくにドキドキが止まらない」など2人の距離感にも反響が寄せられていた。

■写真：“めめさく”目黒蓮と佐久間大介の仲良し2ショット