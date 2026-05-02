映画 けいおん！ほか日常・青春アニメ５作ABEMAで全話無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、５月２日（土）より日常・青春アニメ５作品を新入荷するとともに、順次無料一挙放送する。
本企画では、何気ない日常をユーモアたっぷりに描く作品や青春のきらめきを描いた作品まで日常・青春アニメから全５作品をピックアップ。５月２日（土）より各作品全話を無料一挙放送するほか、期間限定無料配信も実施。
ラインナップは、独特のテンポで描かれる女子高生たちのドタバタとした日常が話題を呼んだ日常コメディの代表作『あずまんが大王』。田舎から上京してきた少女とクラスメイトたちの交流や等身大の青春を描くスクールライフ・コメディ『スキップとローファー』。容姿端麗だが中身は“干物”な妹とのドタバタ劇を描く日常コメディ『干物妹！うまるちゃん』（第１期・第２期）。ロシア系小学生と元自衛官の家政婦による攻防戦が見どころのハイテンションホームコメディ『うちのメイドがウザすぎる！』。そして「ABEMA」初配信にして初無料放送となるガールズバンドアニメの金字塔「けいおん！」シリーズの集大成『映画 けいおん！』の全５作品。
(C)あずまきよひこ/アスキー・メディアワークス/あずまんが大王製作委員会
(C)かきふらい・芳文社／桜高軽音部
(C) 2015 サンカクヘッド／集英社・「干物妹！うまるちゃん」製作委員会
(C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会
(C)中村カンコ／双葉社・うちのメイドがウザすぎる！製作委員会
本企画では、何気ない日常をユーモアたっぷりに描く作品や青春のきらめきを描いた作品まで日常・青春アニメから全５作品をピックアップ。５月２日（土）より各作品全話を無料一挙放送するほか、期間限定無料配信も実施。
(C)あずまきよひこ/アスキー・メディアワークス/あずまんが大王製作委員会
(C)かきふらい・芳文社／桜高軽音部
(C) 2015 サンカクヘッド／集英社・「干物妹！うまるちゃん」製作委員会
(C)高松美咲・講談社／「スキップとローファー」製作委員会
(C)中村カンコ／双葉社・うちのメイドがウザすぎる！製作委員会