飽きるほどに「酷暑」を体感した昨年ですが、いよいよ始まった今年のゴールデンウィークも夏日のような気温になるとの予想が……。想像するだけで「はぁ〜」とため息がでちゃいますよね。酷暑を乗り切るアイテムを教えてほしい！

そんな悩みを解決してくれるのが、3月に行われた株式会社 ドウシシャの「2026年春夏新商品発表・タッチ＆トライ」。例年の暑さ対策として「空間」「身体」「深部」を徹底的に冷やすアイテムが紹介されました。どれもこれも、想像の上を行くアイテムばかりでしたので、今回はドドドッとご紹介させていただきます！

とにかくデカい＆冷たい！ ゴリラ基準で作られた「ゴリラの扇風機」と「ゴリラの冷棒」

まずご紹介するのは「ゴリラの扇風機（価格：税込3,278円）」。累計出荷数300万（2024年2月〜2026年2月）を突破したゴリラシリーズが、この夏ハンディファンになって登場です。

「これまでコンパクトさが重視されてきたハンディファン市場ですが、風量が足りない、モーター音がうるさいなどが課題でした。『ゴリラの扇風機』は、横幅16.5cmと一般的なハンディファンの約2.3倍、風量は3倍のパワーを搭載しています。風は強いのに音は静か、グリップ部分を折り畳めばデスクファンとしても使える2WAYなところも魅力です」（家電商品ディビジョン担当：水島さん）

デカくて強風なのに静か。まさに昨今のハンディファンの“いいとこ取り”をした商品なんですね。グリップ下部には1/4インチのネジ穴が付けられており、キャンプなどアウトドア需要も考えてとのこと。カメラ用の三脚やスタンドと組み合わせて、さまざまな場面で活躍してくれそうですね。

「大きいと重さを気にされる方も多いのですが、340gと大きさのわりに『軽いね』と感じられる方が多いです」（家電商品ディビジョン担当：水島さん）

風の強さは4段階で、即クールダウンできるG（ゴリラ）モードが搭載されています。大きさの割に音も静かなので、恥ずかしがらずに堂々と体を冷やしていきましょう！

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続いてご紹介するのは、お子さんを中心に利用者が増えている「氷のう」です。その名も「ゴリラの冷棒（価格：税込2,728円）」。

一般的なシリコン製の氷のう温度が7度前後に対して、「ゴリラの冷棒」はなんと2度！ アルミを使っているためキンキンの“痛冷たい”冷感を楽しめます。使い方はとっても簡単で、本体に水を入れ、立てた状態で冷凍庫で凍らせ、専用ホルダーにセットするだけ。屋外レジャーを楽しむ時やスポーツにもサッと使える便利アイテムです。

どうしても夏だけの利用になってしまう氷のうですが、「ゴリラの冷棒」は優れた保冷・保温性能を活かし、飲料ボトルとしても活躍してくれます。夏はお子さんの氷のう、オフシーズンはコンパクトボトルとして活用しちゃいましょう。

私も実際にタッチ＆トライしましたが、キンキンに冷えた「ゴリラの冷棒」は手のひらで5秒と握っていられませんでした！ 今までの氷のうでは物足りない、すぐ溶けてしまう、氷のう以外の使い方もしたい！ という方におすすめです。

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体の深部まで冷やす！ くちびるが震える「鬼冷え専科」シリーズと10周年を迎えた「とろ雪かき氷」

続いてご紹介するのは、冷たい飲み物をさらにキンキンに感じさせてくれる「鬼冷え専科」のタンブラーです。

ゴールド、ネイビー、ピンクの3色展開で、晩酌にぴったりな280mlサイズ（税込2,750円）とハイボールなどたっぷりの飲み心地が楽しめる430ml（税込3,080円）が販売されています。ちょっぴり大人なデザインが、活用シーンを広げてくれそうですね。

「鬼冷え専科はアルミ瓶とステンレス真空二重構造を一体化させた、ハイブリットなタンブラー。アルミ素材で飲み口はキンキンに冷たく感じられるのが特徴です。本体部分は二重構造なので結露しにくく、冷たさも長持ち。晩酌用はもちろん、アウトドアにも活用いただけます」（広報担当：森さん）

実際にお試しさせていただきましたが、唇がくっついちゃうのでは！？ というくらい冷え冷え！ お酒好きな人はもちろんのこと、外出先から帰ってきてこのタンブラーで冷たい麦茶を飲んだら最高に夏を感じられるだろうな〜と思いました。子どもから大人まで「ぷはーーっ」と言いたい人におすすめです！

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4つめにご紹介するのは今年10周年を迎えた「とろ雪」こと電動ふわふわとろ雪かき氷器です。累計出荷台数150万台と今やおうちかき氷器の定番にもなっている商品ですよね。2026年4月7日〜7月31日まで10周年を記念したキャンペーンも実施中で、なんとWキャンペーンで金と銀の限定かき氷器が当たるのだとか！（チョコボールみたいだ（笑））。

「とろ雪」シリーズは、ふわっふわの氷だけでなく、アレンジも豊富。冷凍フルーツからティラミス風かき氷まで幅広いアイテムが楽しめます。おいしく酷暑を乗り切る！ そんな夏にしていきたい人は、この機会にぜひ「とろ雪」を楽しんでみてくださいね。

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エアコン効率をUPさせる「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズ

最後にご紹介するのが、お家の電気代をお得にしてくれる「サーキュライト」です。

実はドウシシャさんのサーキュライトは発売から9年目を迎え、累計出荷台数は80万台突破！ 取り付けが簡単なことから、引っ越しのタイミングや夏の冷房代節約アイテムとして取り入れるご家庭も増えているとのこと。

天井からのサーキュレーターは、冷房効率を高めるだけでなく、回転方向を逆回転にすることで冬の暖房にも使えるのがいいですよね。

最新のサーキュライト EZシリーズは、アレクサ対応モデルなので自宅外からの操作も可能に。今後は幅広いデザイン展開を行っていく予定とのことでしたので、寝室、リビングキッチン、洗面スペースなどエアコンや電気のある場所に導入してみてはいかがでしょうか？

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酷暑を乗り切る5つの新商品をご紹介しました。今回タッチ＆トライをして、個人的におすすめしたいと思ったのは、「ゴリラの扇風機」です。今まで「ハンディファンは、若い子が使うから〜」と遠慮していたのですが、そうも言っていられない暑さに突入していますし、ゴリラサイズだと逆に恥ずかしく感じないのもうれしいポイントでした。

酷暑を楽しく乗り切る！ ドウシシャさんらしいオリジナリティあふれるアイデアを存分に感じながら、体をキンキンに冷やして2026年の夏に立ち向かっていきましょう！

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