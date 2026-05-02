ピストンズが後半に最大24点差を逆転…マジックとの1回戦は3勝3敗で勝負の第7戦へ

5月2日（現地時間1日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズが敵地のキア・センターに乗り込み、オーランド・マジックとの第6戦に臨んだ。

2勝3敗と崖っぷちの第1シードのピストンズは、点の取り合いとなった第1クォーターを26－25と1点リードで終了。しかし、続く第2クォーターは開始から連続得点を与えると、わずか12得点しか奪えず、38－60と22点ビハインドで試合を折り返した。

開始早々に24点差をつけられた第3クォーターだが、ケイド・カニングハム、トバイアス・ハリス、ジェイレン・デューレン、ダンカン・ロビンソンの得点で猛反撃。相手を11得点に抑える好ディフェンスも見せ、62－71と1ケタ点差に詰め寄った。

第4クォーターに入っても勢いは続き、カニングハムが立て続けに得点を挙げると、開始4分58秒にハリスのフリースロー2本で逆転に成功。相手のシュートが入らない時間帯に突き放し、試合終了残り3分10秒にロビンソンの長距離砲で13点差をつけた。

ピストンズが最終スコア93－79で勝利。カニングハムが32得点10リバウンド4スティール、ハリスが22得点10リバウンド、ロビンソンが14得点5リバウンド、アサー・トンプソンが4得点ながら10リバウンド6アシスト4ブロックをマークした。

なお、シリーズ突破をかけた第7戦は4日（同3日）、ピストンズ本拠地のリトル・シーザーズ・アリーナで行われる。

■試合結果



オーランド・マジック 79－93 デトロイト・ピストンズ



ORL｜25｜35｜11｜8｜＝79



DET｜26｜12｜24｜31｜＝93

【動画】カニングハム＆トンプソンが第4クォーターの終盤に躍動/h4>