「最近、あの人ちょっと変わったよね……」

業界内でそう囁かれていたのは、名バイプレイヤーとして知られる俳優の杉本哲太（60）。きっかけは、3月に発表された“熟年離婚”。そして、その前後にSNSで見せ始めた“ある変化”だった――。

《このたび、双方合意のもと離婚が成立いたしました。これからは、それぞれの人生を歩んでまいります》

3月20日、自身のインスタグラムで、女優・中村メイコさん（享年89）の次女で女優の神津はづき（63）との離婚を発表した杉本。’92年の結婚から34年、1男1女を育て上げた末の決断だった。

しかし、大きな決断をした早々に、杉本の“新たな生活”を本誌は目撃した。なんと、新恋人がいるというのだ。

「離婚直後から、MEGUMI似の30代と思われる女性と交際していると噂になっていました。杉本さんは離婚後に移り住んだ都内の高級賃貸マンションで、すでに女性と同棲しているといいます」（杉本の知人）

しかし、注目すべきは新恋人の存在だけではない。ある芸能関係者は、離婚前から見え隠れしていた杉本の“異変”を指摘する。

「若い頃は夫婦でバラエティ番組に出演して、包み隠さず夫婦仲を語っていた記憶があります。それが次第に二人ともあまりバラエティ番組には出演しないようになり、プライベートをほとんど見せないタイプになりました。

それだけに、杉本さんが還暦を機にインスタグラムを始めたのは正直驚きでした。

当初はSNSに慣れていない杉本さんに代わってスタッフ主導による投稿でしたが、次第に本人発信へと変化。今回の離婚発表もSNSで行うという“今どき”なスタイルでした」

そのインスタグラムには本誌報道直前の4月21日、オフを満喫する杉本がカフェでトイプードルと写る写真がアップされた。膝の上にトイプードルを抱く杉本の表情はとても朗らかなのだが、これは新恋人の存在を“匂わせ”ていたようだ。

実は投稿の数日前、本誌は同棲する新恋人女性がこのトイプードルを抱いて出かける姿を目撃している。

杉本が出演中の舞台に出かける予定だったこの日、女性はトイプードルを腕に抱きかかえて杉本のマンションから出てきた。タクシーに乗り込んで高級ブランドで買い物をすると、ペット可のカフェに愛犬と入店。そこで合流した友人と女子トークを楽しんだ後、再び愛犬を腕に抱えながらタクシーで杉本のマンションへ帰宅した。

女性にも杉本にも懐く愛犬が2人の“かすがい”なのかも？