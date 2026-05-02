自身のインスタグラムに投稿

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、先月28日に引退会見を行った“りくりゅう”の三浦璃来さんが自身のインタグラムを更新。ペアを組んだ木原龍一氏のお茶目な姿がファンの話題となっている。

三浦さんは、木原氏との共同投稿で「宣材写真撮影中のひとコマ おちゃらけ龍一とノーマル龍一」とつづって、2枚の写真を投稿した。純白のスーツ姿の三浦さんと、グレーのスーツにネクタイをした木原氏を写したもので、共に会見当日と同様の衣装だ。

1枚目では、すましてポーズを撮る三浦さんの遥か後方で木原氏がダブルピースする「おちゃらけた」様子が写し出されている。一方、2枚目には笑顔ではにかむ三浦さんの頬についたゴミをとるような仕草の木原氏の姿が見て取れる。2人の関係性が表現された写真となっている。

三浦さん自身もハッシュタグで「#楽しそうだね」と記した投稿には、引退後も仲睦まじい2人の姿に喜ぶファンからコメントが相次いでいた。

「2人をみてるのが最高の癒し…」

「見ていて自然に口角上がります 楽しそうで仲良しな2人が大好きです」

「1枚目の写真、ピンボケでひょっこり写っているのが面白い」

「お2人がいつもと同じく楽しそうで、何より」

「信頼し合っているのも伝わってきます 最高のペアです」

「龍一くん、1枚目がノーマルなのでは？りくちゃんとの対比が最高です」

「お茶目だけど面倒見も良くて、龍一くん素敵ですねぇ 璃来ちゃんは可愛いすぎます！」

「ギャップがすごい！小学生から紳士？王子？…おかん？」

りくりゅうはミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得し、3月の世界選手権は出場辞退。4月17日には現役引退を発表し、28日に会見を行っていた。



（THE ANSWER編集部）