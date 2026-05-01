【2026年GW】5月2日（土）の全国高速道路 渋滞予測まとめ

2026年のゴールデンウィーク、5月2日（土）は、全国の高速道路で帰省や行楽による激しい交通集中が予測されています。予測データによると、全国で合計181箇所の渋滞が発生する見込みです。

お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主に20km以上、または大幅な所要時間増）を地域ごとにピックアップしてまとめました。

📍 東北・関東エリア

午前中を中心に、下り線で非常に激しい渋滞が予測されています。特に関東圏から出発する路線では、夜明け前から渋滞が始まる箇所もあります。

【中央自動車道（下り）】

・区間： 高井戸IC → 相模湖IC（相模湖IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 5時頃 ／ 最大45km

・所要時間： 約2時間15分（通常より+1時間41分）

【東北自動車道（下り）】

・区間： 川口JCT → 館林IC（羽生PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 7時頃 ／ 最大40km

・所要時間： 約1時間20分

・区間： 鹿沼IC → 西那須野塩原IC（矢板北PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 12時頃 ／ 最大35km

【関越自動車道（下り）】

・区間： 大泉JCT → 東松山IC（高坂SA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 9時頃 ／ 最大30km

・所要時間： 約1時間

【東名高速道路（下り）】

・区間： 東京IC → 綾瀬スマートIC

・ピーク時間／渋滞長： 7時頃 ／ 最大20km

📍 中部・東海エリア

東名高速道路や中央道で、日中を中心に渋滞が予測されています。こちらは上り線（東京方面）での大規模渋滞に注意が必要です。

【東名高速道路（上り）】

・区間： 日進JCT → 音羽蒲郡IC（岡崎IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 9時頃 ／ 最大30km

・所要時間： 約1時間12分

【中央自動車道（上り）】

・区間： 多治見IC → 恵那IC（屏風山PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 11時頃 ／ 最大20km

【東海環状自動車道（内回り）】

・区間： せと品野IC → 可児御嵩IC（五斗蒔PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 9時頃 ／ 最大15km（所要時間約1時間）

📍 関西エリア

名神高速を中心に、午前中から夕方にかけて広範囲で渋滞が発生します。新名神や中国道でも1時間以上の通過時間がかかる区間があります。

【名神高速道路（上り）】

・区間： 茨木IC → 大津IC（大津IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大30km

・所要時間： 約2時間（通常より+1時間37分）

【名神高速道路（下り）】

・区間： 草津JCT → 京都南IC（旧山科BS付近）

・ピーク時間／渋滞長： 10時頃、16時頃 ／ 各最大15km（所要時間約1時間）

【新名神高速道路（下り）】

・区間： 高槻JCT・IC → 宝塚北スマートIC（川西IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 9時頃 ／ 最大15km（所要時間約1時間15分）

【中国自動車道（下り）】

・区間： 中国吹田IC → 西宮山口JCT（宝塚東TN付近）

・ピーク時間／渋滞長： 8時頃 ／ 最大15km（所要時間約1時間）

📍 中国・四国エリア

山陽道を中心に、5～10km規模の渋滞が複数箇所で発生する見込みです。渋滞長は比較的短いものの、通過に時間がかかるトンネル付近での減速に注意してください。

【山陽自動車道（上り）】

・広島東IC → 西条IC（八本松TN付近）：10時頃ピーク／最大10km（約30分）

【山陽自動車道（下り）】

・龍野西IC → 赤穂IC（清水TN付近）：10時頃ピーク／最大10km

・福山スマートIC → 尾道JCT（尾道JCT付近）：12時頃ピーク／最大10km

【松山自動車道（上り）】

・内子五十崎IC → 伊予IC（立山トンネル付近）：17時頃ピーク／最大5km（約31分）

📍 九州・沖縄エリア

九州自動車道の下り線を中心に、午前中から非常に激しい渋滞が予測されています。九州エリア内の移動や、本州方面からの長距離移動時は時間に余裕を持った計画が必要です。

【九州自動車道（下り）】

・区間： 若宮IC → 鳥栖JCT（筑紫野IC先付近）

・ピーク時間／渋滞長： 10時頃 ／ 最大35km

・所要時間： 約1時間45分

・区間： 鳥栖JCT → 南関IC（山川PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 12時頃 ／ 最大30km

・所要時間： 約1時間30分

【九州自動車道（上り）】

・区間： 南関IC → 久留米IC（広川IC付近）

・ピーク時間／渋滞長： 11時頃 ／ 最大15km（約45分）

【沖縄自動車道（上り）】

・区間： 沖縄北IC → 西原IC（中城PA付近）

・ピーク時間／渋滞長： 18時頃 ／ 最大10km（約30分）

💡 ドライブ前の注意点

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