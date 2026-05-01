「オイシックス、ちょっといいですか！？」 ピッチャー3人に聞く もしも試合がなかったら新潟の連休をどう過ごすのか
「オイシックス、ちょっといいですか！？」略して「オイちょ！？」。
ゴールデンウィークにちなみ、今回は「もしも試合がなかったら新潟の連休をどう過ごすのか」聞いてきました。
新潟初のプロ野球球団・オイシックス新潟アルビレックスBC。試合では見られない選手たちの素顔に迫るべく、蛯原アナと託見カメラマンが、突撃インタビューします！
◆新潟で過ごす連休プランは？
今回のオイちょは、チームの守護神であり、オイシックス最古参。右のサイドスロー上村知輝投手と、新加入の2人の投手！
新潟で過ごす連休プランは？
＜蛯原大河アナウンサー＞
「試合がなかったら、新潟のゴールデンウィーク連休だったら何したいですか」
トップバッターは、伸びのあるストレートが武器のサウスポー・山田大河投手！
＜山田大河選手＞
「新潟のゴールデンウィーク……へぎそば食べて、海鮮食べて、生姜醤油ラーメン食べて」
＜上村知輝選手＞
「めっちゃ食うやん（笑）」
＜山田大河選手＞
「めっちゃ食うゴールデンウィークにしたい」
＜細谷怜央選手＞
「そしたらもう“食べる”使えないじゃん……」
◆「ドライブに行きたい」細谷怜央投手
続いては、開幕戦にも登板した新加入右腕・細谷怜央投手。
＜細谷怜央選手＞
「自分よくドライブするんで、ドライブ、どこか調べて行きたいですね」
＜蛯原アナウンサー＞
「どこ行きたいですか？」
＜細谷怜央選手＞
「全然有名なところ分からないんで、新潟市と長岡市の往復くらいしかしてないので、そのほかを行ってみたいですね」
すると、新潟5年目の上村投手からオススメが……
＜上村知輝選手＞
「ドライブは良いところありますよ。あの……海沿い良いと思います。なんとかラインみたいな。あるっすよね。なんとかスカイラインみたいな。あの海沿いのほうの。ないっすか。あれ、ないっけ？」
「日本海夕日ライン」ですよね！上村投手。
さらに……
＜上村知輝選手＞
「新潟市より上の方行ったことないので、5年目なんですけど、もう。新潟市より上の村上とか、行ってみたいですね。ドライブで連れていってもらって（笑）」
いいですねぇ～笹川流れの景色も最高ですよ。
安全運転で新鮮な魚介も堪能して下さい！