「オイシックス、ちょっといいですか！？」略して「オイちょ！？」。

ゴールデンウィークにちなみ、今回は「もしも試合がなかったら新潟の連休をどう過ごすのか」聞いてきました。



新潟初のプロ野球球団・オイシックス新潟アルビレックスBC。試合では見られない選手たちの素顔に迫るべく、蛯原アナと託見カメラマンが、突撃インタビューします！





◆新潟で過ごす連休プランは？

「オイシックスちょっといいですか！？」

今回のオイちょは、チームの守護神であり、オイシックス最古参。右のサイドスロー上村知輝投手と、新加入の2人の投手！



新潟で過ごす連休プランは？



＜蛯原大河アナウンサー＞

「試合がなかったら、新潟のゴールデンウィーク連休だったら何したいですか」



トップバッターは、伸びのあるストレートが武器のサウスポー・山田大河投手！



＜山田大河選手＞

「新潟のゴールデンウィーク……へぎそば食べて、海鮮食べて、生姜醤油ラーメン食べて」



＜上村知輝選手＞

「めっちゃ食うやん（笑）」



＜山田大河選手＞

「めっちゃ食うゴールデンウィークにしたい」



＜細谷怜央選手＞

「そしたらもう“食べる”使えないじゃん……」

◆「ドライブに行きたい」細谷怜央投手

続いては、開幕戦にも登板した新加入右腕・細谷怜央投手。



＜細谷怜央選手＞

「自分よくドライブするんで、ドライブ、どこか調べて行きたいですね」



＜蛯原アナウンサー＞

「どこ行きたいですか？」



＜細谷怜央選手＞

「全然有名なところ分からないんで、新潟市と長岡市の往復くらいしかしてないので、そのほかを行ってみたいですね」

すると、新潟5年目の上村投手からオススメが……



＜上村知輝選手＞

「ドライブは良いところありますよ。あの……海沿い良いと思います。なんとかラインみたいな。あるっすよね。なんとかスカイラインみたいな。あの海沿いのほうの。ないっすか。あれ、ないっけ？」



「日本海夕日ライン」ですよね！上村投手。



さらに……



＜上村知輝選手＞

「新潟市より上の方行ったことないので、5年目なんですけど、もう。新潟市より上の村上とか、行ってみたいですね。ドライブで連れていってもらって（笑）」



いいですねぇ～笹川流れの景色も最高ですよ。



安全運転で新鮮な魚介も堪能して下さい！