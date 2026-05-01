神戸がユースの開幕4戦7発FW川端彪英と期待の高1MF2人を2種登録!札幌、栃木SC、熊本、鹿児島でも2種登録完了
Jリーグは1日、選手の追加登録を発表した。J1ではヴィッセル神戸が高校1年生のMF浅田連とMF花元誉絆を2種登録。今季のプレミアリーグWESTで早くも7得点を決めるFW川端彪英も登録を完了している。
J2では北海道コンサドーレ札幌が4選手を2種登録。J3では栃木SC、ロアッソ熊本、鹿児島ユナイテッドFCの3クラブが2種登録を完了している。
■J1
ヴィッセル神戸
MF浅田連(2種)
FW川端彪英(2種)
MF花元誉絆(2種)
■J2
北海道コンサドーレ札幌
36 MF笹原悠(2種)
38 MF渋谷優里(2種)
62 DF大澤忠臣(2種)
63 MF多田蒼生(2種)
ヴァンフォーレ甲府
95 DFメンデス
■J3
栃木SC
50 MF市川遥章(2種)
51 MF湯浅友吾(2種)
52 MF横浜丞(2種)
ロアッソ熊本
31 GK永野春樹(2種)
鹿児島ユナイテッドFC
39 MF外山鉄馬(2種)
FC琉球
5 DFモハメド・バイ・カマラ
J2では北海道コンサドーレ札幌が4選手を2種登録。J3では栃木SC、ロアッソ熊本、鹿児島ユナイテッドFCの3クラブが2種登録を完了している。
■J1
ヴィッセル神戸
MF浅田連(2種)
MF花元誉絆(2種)
■J2
北海道コンサドーレ札幌
36 MF笹原悠(2種)
38 MF渋谷優里(2種)
62 DF大澤忠臣(2種)
63 MF多田蒼生(2種)
ヴァンフォーレ甲府
95 DFメンデス
■J3
栃木SC
50 MF市川遥章(2種)
51 MF湯浅友吾(2種)
52 MF横浜丞(2種)
ロアッソ熊本
31 GK永野春樹(2種)
鹿児島ユナイテッドFC
39 MF外山鉄馬(2種)
FC琉球
5 DFモハメド・バイ・カマラ