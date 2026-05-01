　Jリーグは1日、選手の追加登録を発表した。J1ではヴィッセル神戸が高校1年生のMF浅田連とMF花元誉絆を2種登録。今季のプレミアリーグWESTで早くも7得点を決めるFW川端彪英も登録を完了している。

　J2では北海道コンサドーレ札幌が4選手を2種登録。J3では栃木SC、ロアッソ熊本、鹿児島ユナイテッドFCの3クラブが2種登録を完了している。

■J1

ヴィッセル神戸

MF浅田連(2種)

FW川端彪英(2種)

MF花元誉絆(2種)

■J2

北海道コンサドーレ札幌

36 MF笹原悠(2種)

38 MF渋谷優里(2種)

62 DF大澤忠臣(2種)

63 MF多田蒼生(2種)

ヴァンフォーレ甲府

95 DFメンデス

■J3

栃木SC

50 MF市川遥章(2種)

51 MF湯浅友吾(2種)

52 MF横浜丞(2種)

ロアッソ熊本

31 GK永野春樹(2種)

鹿児島ユナイテッドFC

39 MF外山鉄馬(2種)

FC琉球

5 DFモハメド・バイ・カマラ