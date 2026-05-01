宮本武蔵？ウンチへたっぴ猫、力んだ末に辿り着いたスタイルが話題

「立った立った！ルナが立った！！うわーーーー！！」

思わずそう叫びそうになるくらいインパクト抜群な、子猫・ルナちゃんの画像がXで大きな話題を呼んでいます。

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Xユーザーのひよぷー★UNIRICOさん（以下、ひよぷーさん）がこのほど投稿したのは、自宅で暮らすシャムトラ・ルナちゃんの、幼少時の写真。

「#うんち顔コレクション」のハッシュタグが添えられている通り、写真はルナちゃんのトイレシーンを写したものなのですが……立って、る？

猫用トイレにいるルナちゃんは、砂の上に後ろ足で立ち上がった状態。前足を体側につけて「気をつけ」の姿勢を取る姿は、トイレの最中というより、トイレの順番待ちをしているかのよう。どうやら力みすぎて立ち上がってしまったのだとか。

どこか一点を見つめる絶妙な表情も相まって、ルナちゃんの直立姿勢は2.3万件を超すいいねを獲得。コメントや引用欄には「最高級に可愛い」「無…ですね笑」「めっちゃ真剣な顔がじわる」などと、その姿を微笑ましく思う声が続出しています。

またあまりにも特徴的な立ち姿から「宮本武蔵」と表現する人も。確かにルナちゃんのたたずまいは、教科書や資料集なんかで見る宮本武蔵の肖像画にそっくり。前後左右どの方向から襲われても、難なくさばけてしまいそうです。

ひよぷーさんによれば、ルナちゃんのこの写真は離乳して間もなく、ウンチの経験も浅かった頃に撮影されたもの。

ウンチがあまり上手ではなく、正解がわからなかったというルナちゃん。何度も力んでいたところ上半身が持ち上がり、立ち上がることになったそうです。

もともとひよぷーさんは、ルナちゃんがウンチをする前の、ちょっと情けない声にかわいさとおかしさを覚えて撮影を開始。直立姿勢が撮れたのは完全な偶然だったため「こちらの方がバズるとは思ってなかったです（笑）」と話しています。

ちなみにここまできれいな直立姿勢を見せたのは、このときが最初で最後でした。ルナちゃんはその後すぐに「ふちにつかまる」という技を習得。それからは毎日、ふちにつかまりながら一本足で致す、アクロバティックスタイルを貫いているそうです。

二本足、一本足と来て、ゆくゆくは空中浮遊ウンチに行き着くのでしょうか。

ルナちゃんはまだ0歳。ウンチ道は始まったばかりです。

＜記事化協力＞

ひよぷー★UNIRICO さん（@hiyopu_）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050103.html